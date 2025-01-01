她一照胃鏡「食道整條爛了」！醫示警1習慣：各年齡層都會發生

▲女子照胃鏡，在中下段食道發現大片潰瘍。（圖／張靖醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

你吃藥時會喝多少水？北部一名30歲女子因吞嚥困難而求診，醫師替她一照胃鏡，在中下段的食道發現「一大片潰瘍」，為典型的「藥物食道炎」。胃腸肝膽科醫師張靖指出，造成食道灼傷的原因，主要是藥物黏在食道黏膜上造成食道發炎，甚至食道潰瘍，常因吃藥時水喝不夠多，或吃完藥後馬上平躺，這在各年齡層都有發生的可能。

張靖醫師在粉專《張靖醫師 胃腸肝膽。靖心靖力 守護健康》發文分享，該名女子主訴吞嚥困難，經耳鼻喉科醫師安排喉鏡檢查並無發現異樣，仔細追問病史後發現，她最近因皮膚症狀正在服用抗生素，因此當時醫師高度懷疑是藥物導致的食道灼傷，立即跨科安排照胃鏡。

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「果不其然，胃鏡在中下段的食道就發現了大範圍的食道潰瘍！」張靖替女子照胃鏡時驚喊。他說， 這就是典型的「藥物性食道炎」，照完胃鏡後除了開立藥物給患者外，同時也衛教她於飲食上需注意的部分，以減少對食道潰瘍的二度傷害。

▲吃藥時若水喝得不夠多或立刻平躺，會增加藥物性食道炎的風險。（示意圖／免費圖庫pixabay）

張靖說明，藥物性食道炎是因藥物黏在食道黏膜上，造成食道發炎、甚至產生潰瘍，常因吃藥時水喝得不夠多，或是吃完藥後未保持身體直立而馬上平躺。而常見引發藥物性食道炎的藥物如抗生素（ex. doxycycline）、消炎止痛藥（NSAIDs）等，通常在停用上述藥物，加上制酸劑和胃乳的幫助後，不適症狀於幾天內會逐漸緩解。

張靖接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，藥物性食道炎的發生率約每10萬人為3.9位，「不是說非常常見，但偶爾會遇到」，其主要在女性、老年人與兒童發生率較高，不過各年齡層都有發生的可能性。雖然吞服特定藥物如抗生素、消炎止痛藥比一般藥物還要容易發生藥物性食道炎，不過「習慣」仍是主因。

張靖提醒，於日常生活中難免會服用藥物，把握關鍵原則，如服藥時搭配足夠水量約200～250c.c.、服藥後保持身體直立一段時間（約30分鐘），能有效預防藥物性食道炎的產生。