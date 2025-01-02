你有狂歡後失落感嗎？　心理師提供解方消除惆悵

圖文／鏡週刊

2024年的跨年夜熱鬧非凡，天后張惠妹也在台北大巨蛋的演唱會掀起高潮，各地的煙火秀也吸引了大批民眾聚集狂歡。然而，對某些人而言，這一天卻如同普通的日子一般，毫無特殊感。諮商心理師林翠芬指出，跨年活動的吸引力與個人心理狀態、生活階段密切相關，不同人對跨年的態度有著截然不同的詮釋。

林翠芬表示，參與跨年活動多數源於對儀式感的追求，尤其是與親密的朋友、伴侶或家人一同倒數、觀賞煙火，能讓人感受到歸屬感與期待感。然而，若對未來缺乏明確目標或心態疲乏，便可能覺得跨年毫無意義。

關於狂歡後的失落感，特別是年輕人，偏好高強度的視聽刺激，因此對演唱會或煙火表演興致勃勃，狂歡結束後，一下子的反差讓情緒的落差引來惆悵。林翠芬建議，狂歡過後應多與自己對話，藉此調整心態，或是為新的一年訂立目標以及放眼春節假期，找到持續前進的動力。

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另一方面，也有不少人選擇平淡地迎接新年，尤其是那些已經參與過多次大型跨年活動的人。他們更注重當下的平靜與自得，選擇在家欣賞喜愛的電影，將跨年夜視為普通的假期。此外，隨著身份地位或人生階段的改變，職場和家庭因素可能讓人更傾向於簡單度過這一天。

林翠芬提醒，跨年活動或演唱會等場面情緒張力強，結束後難免產生心理落差感，尤其今年（2025）元旦並無連假，狂歡過後迎來的可能是「來不及喘息」的倦怠與現實壓力。

跨年的意義，在於如何面對當下與展望未來。無論是熱情參與活動，還是靜待新年的平淡，都可成為專屬於個人的儀式，只要用心體會，都能迎接一個全新的開始。



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