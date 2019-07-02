忘不掉對方！專家4招「失戀→振作」超快速...你也想擺脫情傷？

▲專家教4步驟擺脫失戀。（影／《艾薩克Isaac》提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導、影／播吧

我們很常因為愛投入一段感情中，從相識、相戀，創造著許多共同的回憶，之後到一段關係的結束，久久處在情傷中無法自拔。兩性專家《艾薩克Isaac》表示，分手過後會經歷痛苦期和復原期，他分享4招走出失戀的方法，先別急著否認自己的感受，接受這些痛苦才能進入修復階段。

艾薩克表示，面對情傷，最忌諱的就是覺得自己沒事、我很好，否認自己的感受 只會衍生其他的問題，好的方式是把情傷當成是一種創傷，所以我們會傷心、難過、鬱悶、哭泣等，這些都是創傷會有的反應，先接受在情感上的創傷，才會進入創傷修復的階段。

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1.減少創傷記憶

創傷修復的第一步，要減少引起創傷的記憶刺激，可以把跟對方過往的記憶，像是照片、影片、一起去過的地方、對方送的禮物等，這些屬於你們共同的回憶先暫時收藏起來，避免睹物思情，引起創傷刺激。他強調這不是要逃避過去，而是過去的美好已經過去，該準備向前看。



▲失戀要減少獨處時間，因為這樣更容易低潮。（圖／翻攝PAKUTASO）

2.增加開心

我們可以做自己會開心的事，像是去健身房運動、看電影……這些都是一個人可以獨立完成，如果跟朋友關係不錯，可以多跟朋友聚會、一起吃飯，大家嘻嘻笑笑的聊是非、談八卦，也是很好產生正能量的方式。

3.避免獨處

減少獨處以及一個人在家的時間，因為這樣更容易低潮，像是擺爛躺在床上、飯不吃、甚至澡也不洗，看起來很落寞，負能量一直累積只會讓自己更難過。

4.規律生活

每天整理好自己的儀容、三餐規律吃、作息正常、照顧好自己、穩定的社交聚會等，這些都能提升正能量，有助於走出創傷。當我們接納自己有創傷，需要創傷修復，迴避掉引起創傷記憶的人事物，打理好自己的生活，善用時間做會產生正能量的事……一天一天的過去，開心的事每天累積著，創傷就會漸漸地平復。