姨媽來很久！醫曝7大疾病「月經血狂瀉」停不了…流超過7天要小心



▲每次生理期總是血流不止，衛生棉用量超大嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

一提到讓女性同胞們徹夜難眠的惡夢肯定是「生理期」！每個月來也煩，不來也煩，前者得忍受各種經期不適，後者則要擔心自己是不是提早當了媽媽；此外，經血的多寡及變化也讓人提心吊膽。婦產科醫師李偉浩指出，正常的月經出血約5～7天，大多在第2、3天量較大，但某些女生的經血量卻如同「水龍頭般」一發不可收拾，究竟原因為何？以婦產科醫師的觀點，要小心這7種疾病。

振興醫院婦產部醫師李偉浩分析，讓女生「經血流不停」的7大原因，及其對應處理方式，也呼籲女網友們務必觀察自己每個月生理期的流量變化，以免婦科疾病找上門還傻傻不知道：

1.荷爾蒙失調：

荷爾蒙的失調恐造成單次的子宮內膜厚度增加，而增生的子宮內膜剝落時，經血量也會跟著提升。另外也有可能因荷爾蒙失調導致無排卵性出血，此種出血可能滴滴答答「拖得落落長」，但量卻一直不大，讓女生們覺得月經始終排不乾淨。

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處理方式：此時婦科醫師即會開立適合藥物改善。

2.子宮內息肉：

有時子宮會因不明原因長出息肉，此時子宮內膜無法正常的新陳代謝，即有可能出現經血量大、經血延長的症狀。另外，也有可能在非經期的時間，因子宮內膜不正常剝落而有異常出血的情況。

處理方式：可用門診子宮鏡手術進行確診，合併切除息肉。

3.子宮肌瘤：

其為最常見的良性婦科腫瘤之一，在子宮肌肉層的子宮肌瘤會將子宮體積撐大，並且影響子宮正常收縮運動而產生經痛、經血量大、經期變長的症狀。而影響最大的「黏膜下肌瘤」為整個或部分肌瘤凸出至子宮內膜層，此種形態之肌瘤有時僅1～2公分，就有可能出現經血血崩、貧血症狀。

處理方式：黏膜下肌瘤若不是體積太大，也可利用門診子宮鏡手術處理。目前也有自費口服藥物，能有效控制子宮肌瘤所造成的出血。



▲子宮肌腺症容易出現嚴重經痛不適，且無法靠著手術完全切除乾淨。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.子宮肌腺症：

其為特化型的子宮內膜異位症，子宮內膜異位至子宮肌肉層中，造成每次月經來潮時子宮過度膨脹且收縮不佳，一樣會造成經血量大且長的情況。但子宮肌腺症比子宮肌瘤容易出現經痛不適。相較於常有明顯邊界、可手術切除完全的子宮肌瘤，子宮肌腺症因內膜瀰漫在肌肉層中，因此幾乎無法靠著手術切除乾淨，一般手術治療雖可有效改善疼痛，但復發機率高。

處理方式：建議以抑制雌激素的針劑或是口服黃體素做治療控制。嚴重者，可能在手術治療後，再以藥物治療減少復發機會。

5.骨盆腔發炎：

子宮因骨盆腔發炎、細菌感染，造成子宮血流增加、發炎反應上升時，常常會造成子宮斷斷續續地出血、流膿，此時的出血常帶有「白白黃黃的膿液」且伴隨惡臭！常常也會合併發燒症狀。

處理方式：治療必須以口服或是靜脈注射抗生素殺菌。若有放置避孕器則是危險因子，應將避孕器取出。

6.婦科癌症：

子宮頸癌和子宮內膜癌都會造成不正常出血，好發年紀雖然是停經後婦女，但也不時會出現年輕患者，由於尚未停經，有時會誤認為是月經異常的輕症。

7.凝血功能異常：

有些特殊的免疫疾病會影響凝血功能（例如紫斑症）、使用抗凝血藥物或阿斯匹靈，都會造成凝血功能障礙，出血時不易止血。此時要矯正凝血功能後，月經不停的症狀才能獲得控制。



▲長期經血量太大恐引起貧血。（示意圖／Pixabay）

李偉浩指出，在婦產科中，絕大多數的貧血都與月經「失血過多」有關，究竟該如何確認月經量多寡，甚至已達貧血等級？正常月經來潮一個週期，出血量約25～80c.c.，若以一般日用型衛生棉能吸收4c.c.經血換算，一個週期的生理期約使用20片。但要計算經血量是否過量有時很困難，因此可透過觀察衛生棉在2小時內是否滲濕，便可能有經血過多的情況。

李偉浩解釋，正常的經期長約7天，若連續3個月皆超過這天數可能就得注意了！此外，一旦超過10天且月經量不見減少，長期如此也會導致貧血狀況。若長期月經來潮都超過80c.c.，極有可能造成慢性貧血。以一般血紅素12g/dl，低於該數值臨床上便定義為貧血。