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手掰開XX才能上廁所！16歲妹那邊「2瓣超肥腫」求整形...姨：祖傳啦

點評:祖傳的陰唇肥大......
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▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）
▲小女生下體肥大，生活中帶來諸多不便。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

婦科疾病中讓人坐立難安的，莫過於月經量大怕滲漏、經痛不適，或是私密處搔癢不敢抓！一名16歲小女生，被阿姨帶往門診直說「下面要整形！」讓醫師滿頭霧水，心想「這麼小整什麼形？」她說，外甥女祖傳陰唇肥大，自己年輕時也有但已割除。醫師內診一看驚呆，在聽完女孩訴苦其為生活所帶來的嚴重困擾後，心疼地說，「我不知道這麼嚴重。」

婦產科名醫高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心執行總監鄭丞傑在《醫師好辣》節目中指出，坐立難安常發生在女性身上，門診曾遇一名16歲小女生，被阿姨帶來門診直說「她要整形！」指外甥女的陰唇非常肥大，「我已經看過，跟我以前一樣，我手術過了，這祖傳的啦！」讓醫師眉頭一皺，「有這麼嚴重嗎？16歲不是還在發育嗎？」沒想到內診時讓他大開眼界。

尿尿用手扳開！妹子下體肥大…姨：祖傳的。（圖／取自《醫師好辣Youtube》）
▲陰唇向外可拉長5公分，為女子的生活帶來極大困擾。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

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鄭丞傑解釋，一般女性俗稱「木耳」的小陰唇向外展約0.5～2公分，有些東方人也有2～3公分的，但那個小女生的陰唇拉出來竟可達5公分。私密處太過肥大也為她的生活帶來嚴重困擾，像是騎腳踏車時坐壓在「一團肉」上疼痛不已，穿泳衣時下體如包一坨東西在那邊，但最讓她困擾的，是每天小便時「得用兩手扳開才能尿」，如果不「手動操作」，尿液會直接流到陰道裡，一站起來尿液全滲出，內褲通通濕掉，「她的困擾，我們真的很難想像。」

「聽妳講才知道妳的痛苦，我不知道這麼嚴重。」鄭丞傑說，過去遇到要求整形的患者，大多因小陰唇不對稱，而像女子已嚴重影響日常生活的個案實在較少見。不過也有人指出，下體多團肉走路互相摩擦，總是坐立難安。他也表示，16歲女孩仍在發育，陰唇異常肥大若不手術，還有可能成長至17、18歲，甚至20歲。

關鍵字： 醫藥新聞 私密處 陰唇肥大 整型 醫師好辣 鄭丞傑 婦產科
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