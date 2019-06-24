下任富翁是你！6生肖「發大財」運勢曝：鼠進場買房超旺





▲2019下半年財運運勢6生肖解析。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／綜合報導

有個人，有一天幸運地遇到了神仙，神仙說你可以許一個願望。這個人說「我想成為富翁」，於是神仙送了他一座金山。多年後，再度遇到神仙，向神仙抱怨說「為什麼，我還是沒有成為富翁？」神仙說，金礦就在你的腳下，你不努力勤奮地開挖，怎麼會成為富翁！

易經財經專家陶文在新書《2019豬年開運賺大錢》提到，雖然這個故事的意喻是「天底下沒有不勞而獲」，因此即便是坐擁金山，更是要努力挖掘。2019下半年6大生肖（鼠、牛、虎、兔、龍、蛇）財利運勢如何，現在就告訴你。

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【鼠】

太歲偏財星的能量落在老鼠們的身上，這是個偏財磁場活絡的流年。有利可圖是商業買賣和業務行銷老鼠們的流年特質，因此努力再搭配完整性的行銷策略與口碑加持，的確有機會享受業績長紅的喜悅。

對於以薪資正財為主要收入的老鼠們而言，建議不妨用最小的金額試試手氣，很可能下一位幸運兒就出現在老鼠家族中。不過理想的策略還是在於學習理財，定期定額是理想投資策略，而購買儲蓄型概念標的，則是積累財富的佳策良方。以一年的趨勢來說，老鼠的財運容易以微笑型曲線的方式呈現，亦即第一季與第四季較為理想。對於有意購買屋宅的老鼠而言，這是個理想的進場時機點，吉利好宅可期。

【牛】

金錢是價值交換的工具。因此擁有多少錢，就等於創造了多少的價值。就這個角度來解說牛族們的流年運勢，則會發覺這將會是個超級有價值的一年，因為「金錢財富星」氣勢磅礡。然而，相對起另一種說法，可能會比較有激勵感，那就是「金錢是用來幫助完成自己的理想」，這是個有機會積累能量完成理想的流年，重點是如何積累。

穩定型的投資是理想的選項，儲蓄型概念是好標的，有意購屋的自助型買家，值得進場完成「有土斯有財」的財富累積計畫。整體而言，春夏是運勢順遂期，也是財富亮點期，春天播種，夏天見好便收。秋天賞楓，冬天賞雪。此種節奏，企業理財和股市投資皆適用。

【虎】

財富和幸福，老虎們選擇哪一項？當然是兩項都選擇囉！這是個幸福多過於財富的流年。代表的是，不容易出現不勞而獲的偏財，卻多了因為努力而營造的財富，這是實實在在的「正財」。己亥豬年太歲的五行結構中，老虎們的正財星和家庭星同步。

這代表了幾種現象，一是只要家庭幸福，荷包就發福，因此空間風水和親情風水同步重要。其次是成家立業和購屋置產，可順勢而為。另外，職場上團隊戰是理想的旺運策略。企業老闆宜以穩健為主，接下來才是多元發展。投資求財宜以市場潮流概念股為主要標的。財富以春天為佳宜著手布局，夏天最旺宜收成獲利。秋冬等待機會低接，營造明年財富。

【兔】

買對了比賣對了高明。這是兔子們己亥豬年的投資運寫照，只因為流年「偏財源吉星」和「偏財祿吉星」雙雙逢沖。換個角度來說，這一年最容易觸犯的忌諱就是「猜測」，亦即所謂的「預設立場」，因為極容易因為誤判而壞了賺錢大計讓荷包受傷。設妥區間，並且確實執行，這是成為股市投資贏家的好策略。

儲蓄型的標的值得關注，定期定額是理想的積累財富的模式。企業商務兔子們，妥善管理現金流，分散風險為先。商品行銷最大的機會就是盲從或跟隨，唯有開拓獨特性商品，否則保守經營為宜。整體而言，今年財運並不理想，宜謹慎面對投資事務，不過卻適合購屋置產。

【龍】

賺錢容易，存錢難。所以很多人會選擇到廟裡拜拜補財庫，但是卻很少人知道家中「劫財位」厄勢力的化解。今年的「劫財位」在正南方，至於如何化解請閱讀《2019豬年開運賺大錢》一書的「開運風水」單元。龍族是今年最需要規避「劫財星」干擾的生肖之一。謹慎理財是必須的提醒，由於影響的是偏財，因此投資求財和商務買賣更需要謹慎再三。

雖然做生意的目的就是為了賺錢，不過不切實際的利益莫貪為宜。股市投資標的宜以傳產類股為首選，而定期定額的商品也值得關注。有意購買自住型屋宅的龍族們，這是個進場選購吉利好宅的好流年，既化解的「小耗星」厄勢力，同時也藉機化劫財為生財。

【蛇】

按理說這是個「財富豐碩」的流年，只因為蛇族們遇到了「太歲偏財祿星」。可惜的是，由於「歲破」現象的緣故，這顆「太歲偏財祿星」出現了一種「過路財神」的現象。而這個時候，唯有運用策略才能夠把財神留下，隨身配戴「咬錢虎」和在客廳擺放「聚寶盆」是理想的風水策略，而投資理財則是搭配階段獲利策略，持盈保泰，多賺少賠。

整體而言，財利運勢以春天最為理想，夏天可望收成，宜見好便收，秋天以後的下半年宜謹慎理財。企業經營以保本為先，開拓市場之舉也宜量力而為。一般蛇人則宜以儲蓄概念為理財標的與策略，而有意購買屋宅的蛇人，值得進場，因為有機會守住日後財富。

本文摘自《2019豬年開運賺大錢》／陶文（易經財經專家）／時報出版