喝全糖=10顆方糖！手搖飲「有多甜」熱量曝光：一天O杯超標

▲手搖飲從全糖到微糖的糖份、熱量差很大。（示意圖／ETtoday資料照）

記者謝承恩／綜合報導

炎炎夏日，暢快享受冰涼飲料的同時，當心也喝掉健康。嘉義大林慈濟醫院黃唯祺營養師提醒，一杯含糖飲料很容易超過一日的總糖攝取量，而過量的糖不只造成肥胖，也與失智症、胰臟癌等疾病發生相關，聰明選擇飲料，別讓健康亮紅燈。

國民健康署2018年發布新版國民飲食指標，增列每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的百分之十。以50公斤的上班族女性來說，糖攝取應低於150大卡，相當於38公克的糖（約8顆方糖）；而70公斤的男性，糖攝取應低於200大卡，不超過50公克的糖（約10顆方糖）。黃唯祺指出，依據食藥署食品營養成分資料庫，一杯700毫升的「全糖珍珠奶茶」，含糖量近62公克（約12顆方糖），只要一天一杯就超過每日糖攝取上限。

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▲點全糖飲，相當於吃下10顆方糖的熱量。（圖／免費圖庫pakutaso、pxhere）

微糖、少糖、半糖？該如何指定甜度？黃唯祺說明，手搖杯的含糖量，指的是額外加到液體中的糖，不含配料的糖。全糖為50公克（10顆方糖），熱量200大卡；少糖35公克（7顆方糖），熱量140大卡；半糖25公克（5顆方糖），熱量100大卡；微糖則是15公克（3顆方糖），熱量60大卡。

黃唯祺補充說明， 舉凡添加砂糖、黑糖、方糖、冰糖、蜂蜜、高果糖糖漿或楓糖漿等各式飲料 ，通稱「含糖飲料」。攝取過多的糖有什麼壞處呢？她提到 齲齒、肥胖、高血糖、高血壓、心血管疾病、高尿酸、高三酸甘油脂、脂肪肝等各類疾病會跟著來；甚至，近期有研究指出，過量的糖與造成失智症、胰臟癌等有很大的關係。

▲全糖珍珠奶茶，喝一杯就超出一整天的糖份攝取量。（圖／記者許力方攝）

為了健康，黃唯祺教大家如何過「減糖生活」：一、包裝飲料選無糖；二、手搖飲料選無糖或微糖，並且少加珍珠、椰果、蒟蒻、布丁等配料；三、要少冰或去冰，因為冰會壓抑味覺對甜味的敏感度；四、選小一點的份量，大杯與小杯的總糖量有差別；五、減少喝飲料的頻率；六、回歸原味，喝真食物以減少色素、香料等攝取。

黃唯祺叮嚀，首選「飲料」其實是能促進新陳代謝、排毒、降低食慾的白開水，她建議分次慢慢喝，不要一次喝太多，一旦養成清淡的口味，習慣成自然，身體也就能愈少負擔。