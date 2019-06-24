小產會傷身？將來能懷孕嗎？專家6解答曝：至少要等O個月

▲懷孕三個月內若發生流產情形，該如何照護呢？（圖／免費圖庫pxhere）

文／優德莎莉（婦科諮詢團隊）

做完流產手術後，除了術後調養之外，有哪些小產照護上應該注意的事情，亭瑋營養師今天一併告訴大家。

1. 比起一般生產，流產是否比較傷身？（這個好多人問）

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其實懷孕3個月以內，早期流產在臨床上是非常常見的，可能因為胚胎發育不良而導致的自然淘汰現象，基本上好好休息跟調養，日後能夠順利懷孕。如果是人工流產，術後一樣多休息，身體都是可以恢復正常的。如果真的要比，足月生產造成身體的負擔其實比流產還來得更嚴重！

2. 流產後可以正常上班、出國嗎？

其實一般手術流產後，經醫生評估身體狀況許可的情況下，隔天是可以上班的。一般來說出國是比較消耗體力的，建議一個月內暫時不要旅遊，需要出差的話則是抓緊時間多休息，減少久走或久站的時間。

3. 排血期間可以使用衛生棉條嗎？

出血量會比一般經期血量還多，也可能會有血塊排出，不建議使用衛生棉條，可以多準備幾片量多型或夜用型的衛生棉，並且記得要定時更換衛生棉。

▲流產排血期間，請選擇使用夜用型衛生棉。（圖／記者謝婷婷攝）

4. 流產後甚麼時候可以開始運動呢？

術後一個月內避免高強度的有氧運動或重量訓練，因為這個時候子宮與骨盆都還沒歸位，韌帶與連結組織尚未恢復還很脆弱，這個時候如果進行太劇烈的運動，包含提重物都有可能造成拉扯斷裂影響復原。

5. 流產後可以游泳、泡溫泉嗎？

流產後1~2週會排出惡露，時間長短因人而異，術後一個月內都還有可能會有些微點狀出血，為了避免感染發炎，禁止游泳、泡澡泡溫泉等活動。洗澡的時候也記得用淋浴的方式。

6. 流產後甚麼時候可以懷孕？

儘量在人工流產一個月內不要有性行為，太快有性行為，一方面可能會造成感染，一方面因為子宮內膜還未恢復穩定，在性行為後容易發生出血及腹痛。另外三個月以內都先避孕，想懷孕至少等三個月過後比較適合。

最後提醒大家，術後多休息，如果有出現發燒、虛弱無力、出血量沒有減少或是有持續性的腹部疼痛，都要盡快回診！如果你還有更多問題，歡迎加入我們的官方帳號詢問唷！