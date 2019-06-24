確診不要慌！醫破「3大血癌常見迷思」：這族群才需積極治療

▲高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫師替患者檢查淋巴。（圖／公關提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

你認識「慢性淋巴性白血病（CLL）」嗎？你知道確診後不一定要馬上治療嗎？醫師指出，CLL是一個沒有特異症狀的疾病，往往太晚發現，進一步探究原因發現，患者大多都有「症狀只是老化、確診就要治療、一定要做化療」三大迷思，但其實CLL治療原則是「無症狀先追蹤，有症狀才治療。」

高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫師指出，「病徵只是衰老症狀」是最常見的第一大迷思，因為罹患CLL會出現「體重降低、不明原因的反覆發燒、夜間盜汗、全身倦怠無力和食慾不振等症狀，這些症狀都容易和衰老症狀混淆，進而導致延誤就醫。

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第二則是很多患者會擔心「確診就要立刻治療」，但王銘崇解釋，CLL的治療原則是「無症狀先追蹤，有症狀才治療」，且可根據病程或危險因子分「低危險群、中危險群和高危險群」三階段，低危險群通常沒有臨床症狀，只需要追蹤觀察即可，通常都到血色素及血小板數量開始明顯下降，影響身體造血功能，造成感染、出血等現象，才需要採取積極治療。

▲夜間盜汗是慢性淋巴性白血病的徵兆之一。

最後就是患者最害怕的「治療癌症就是要化療」，王銘崇說，CLL的治療目標是延長疾病無惡化存活期和提高存活率，在過去只有化療的年代，的確有患者因為擔憂化療副作用而抗拒治療，最終不幸因反覆感染導致敗血症過世，但國內目前已有兩款可免搭配化療的新機轉口服標靶藥物。

王銘崇強調，CLL好發族群是60歲以上銀髮族，每年新增病例數約150-200人，平均年齡約66歲。因為早期症狀不明顯或不具特異性，許多病人是因為做健檢時意外發現白血球過高或因為淋巴結腫大求診，建議可以透過健檢，關心自己的身體症狀。若血液檢查結果有異，要立即至血液科進行進一步檢查。