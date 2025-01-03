沈慶京自曝腎臟發炎3病症　醫：最慘恐休克、洗腎

▲沈慶京抵達北院，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

威京集團主席沈慶京開庭時曝光自身病情，因罹患腎廔管、敗血症及腎臟發炎，右側接管排尿困難，隨時可能需要起身。腎臟科醫師表示，這類狀況的確較為複雜棘手，發炎感染等問題評估住院治療相對安全，若敗血症越來越嚴重，恐引發休克、意識不清，腎臟惡化也可能導致尿毒症得洗腎。

民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地院2日召開第三次羈押庭，最後裁定4人再度羈押禁見。

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沈慶京先前羈押時就曾多次就醫甚至住院，他昨日原訂在台大動手術，一度傳出無法出庭，但後續決定取消手術，前往北院，並且在開庭時突然拆開銅鑼燒食用，邊吃邊聽檢察官陳述案情。他還表示，因罹患腎廔管、敗血症及腎臟發炎，右側接管排尿困難，隨時可能需要起身。

新光醫院腎臟科主任方昱偉受訪表示，這幾種疾病出現顯示狀況較為複雜，但實際狀況是否危急，仍要看其腎功能狀況。「排尿困難顯示可能有些結構上問題，恐導致反覆性地出現細菌感染，甚至會有腎臟功能受損的情形，有可能要透過手術去重建輸尿管等來改善，這方面比較有立即性治療的需求。」腎臟發炎若是細菌感染引起，最常遇到會腎積水，積水沒有排出就會持續發炎，久了導致腎膿瘍、敗血症等情況。

方昱偉說明，因應細菌感染，抗生素選擇相當重要，如果是抗藥性菌種比較難用口服抗生素治療，使用點滴抗生素治療比較適合；至於腎臟結構問題，有管路或者積水，就要插排尿管，也要解決管造成感染問題，所以通常一般門診治療比較不理想，住院治療相對會比較安全。

如果一般病人這樣拖下去，最嚴重的狀況為何？方昱偉分析，可能會擔心當敗血症越來越嚴重，身體會出現休克或是意識不清的狀態，若加上腎臟本身有積水，可能腎功能會持續惡化，甚至演變成尿毒症，得洗腎治療。