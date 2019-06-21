▲24歲以下「年輕族群」自殺率增！衛福部點出2主要原因。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（21）日公佈107年國人死因統計，去年總死亡人數17萬2859人，較106年增加1002人，雖然死因排序與前年相同，但值得注意的是，24歲以下年輕族群的自殺率與自殺人數，皆有增加趨勢。心口司司長諶立中表示，許多年輕人自殺，都是一時的感情衝動，且有2個主要原因，呼籲父母從小就要實施「正向教養」，培養孩子情商。

衛福部統計處資料顯示，25至44歲近年來自殺呈緩降趨勢，但15至24歲與0至14歲等年輕族群，自殺率卻有顯著攀升。其中15至24歲去年共有210人因自殺喪命，較前年增加17人，增幅達12%；0至14歲則有10人，較去年增加6人，增幅達153.8%。

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諶立中表示，從企圖自殺或自殺未遂者訪談中得知，24歲以下年輕人的自殺原因，大部份都是因為情感障礙、人際關係、人際衝突、家人衝突等一時衝動所致，許多人從想法到行動，都在1小時內完成。

▲自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995。（圖／ETtoday資料照）

此外，青春期也是憂鬱症等精神疾病的好發年齡，特別是處於躁鬱症「鬱期」的青少年，也容易因為情感等相關因素，做出衝動決定。

為了降低國人自殺率，衛福部已於教育部合作，讓青少年有情緒障礙時，可即時獲得協助。立法院已於5月底三讀通過《自殺防治法》，並於6月19日由總統公告實施，媒體若報導教導自殺方法或詳細自殺個案的方法與原因，最重可處100萬元罰鍰，屆期未改者，還可按次處罰。

諶立中表示，隨著3C世代興起，青少年接觸太多網路資訊，若沒有家長陪同判別真假，很容易就會陷入錯誤想法不自知。此外，父母過度管教或放縱，都會影響孩子的人格發展，像是在「虎爸虎媽」教育下的孩子，通常會很有成就，但因自我要求提高，抗壓性也相對降低，2、30歲遇到一些問題，很可能就突然「折斷」了。