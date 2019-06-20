登革熱補助分品種？　疾管署解釋「埃及斑蚊傳染力」

▲埃及斑蚊雌蚊。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

高雄市登革熱疫情延燒，至今已有21人確診。行政院19日剛批准5318萬給高雄防疫，新北市議員葉元之今（20）日在臉書質疑，去年新北市爆發登革熱群聚，向中央申請補助卻遭拒絕，「中央補助不僅分藍綠，還分蚊子品種。」對此，疾管署給出2點澄清。

疾管署副署長莊人祥表示，中央補助全國地方政府的防疫經費相當有限，僅2300萬。新北市去年爆發登革熱疫情的病媒蚊為白線斑蚊，多在室外活動，相較於在室內活動的埃及斑蚊，威脅性低上許多。

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此外，埃及斑蚊因多在室內活動，且警覺性較高，容易因驚擾中斷吸血，導致頻繁更換對象，增加登革熱傳播風險，「若造成流行往往成千上萬例」。

最後，埃及斑蚊分布在嘉義布袋以南縣市，白線斑蚊則全國都有，因此防疫補助多以台南、高雄、屏東三個縣市為主，且每年防疫補助費並非只針對登革熱，還包括其他蟲媒傳染病。

今（2019）年截至目前國內累計22例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計21例（三民區19例、鳳山區及鼓山區各1例）、前鎮區1例。

疾管署再次呼籲，清除孳生源才是防治登革熱最根本的方法，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，並配合政府各項防治措施；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史，才能將傳播風險降到最低。