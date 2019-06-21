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肺炎死亡率暴增7.5%！　專家籲「6大高危險群」可自費打疫苗

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年長者為何要慎防肺炎鏈球菌感染？（圖／輝瑞提供）

▲肺炎死亡率爆增7.5%，6大高危險群可自費接種肺炎鏈球菌疫苗保命。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（21）日公佈107年國人死因統計，去年總死亡人數17萬2859人，較106年增加1002人，雖然死因排序與前年相同，但肺炎卻有大幅上升趨勢，增幅7.5%。去年共有1萬3421人因肺炎喪命，其中又以65歲以上的老齡族群最多，佔比高達90%。

疾管署副署長莊人祥表示，107年的肺炎死亡人數，相較前年增加961人，其中又以85歲以上族群增加666人最多，佔比70.8%。

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不過，莊人祥提到，根據觀察，肺炎的標準化死亡率僅略幅增加，反而是粗死亡率上升幅度較高，因此可歸納出肺炎的死亡人數增加，與人口高齡化有正相關。而年長族群的自身疾病、醫療照護以及慢性疾病盛行率提升，都是造成感染肺炎致死的主因。

肺炎主要侵犯對象為65歲以上長者與兒童，莊人祥表示，我國自民國97年起陸續推動75歲以上長者及2至5歲幼童接種公費肺炎鏈球菌疫苗，降低感染風險。

▲市長鄭文燦前往桃園區親子診所，訪視老人新型肺炎鏈球菌結合型疫苗接種情形。（圖／桃園市政府提供）

▲老人新型肺炎鏈球菌結合型疫苗接種情形。（圖／桃園市政府提供）

在公費疫苗開打後，75歲以上長者的侵襲性肺炎鏈球菌發生率，從101年的14.15%將至107年的7.91%，降幅接近一半。莊人祥呼籲，符合公費疫苗接種資格的長者應盡快接種，符合以下6種條件的族群，也應儘早自費接種，降低肺炎感染致死風險。

肺炎鏈球菌感染高危險群：

1. 脾臟功能缺損或脾臟切除
2. 先天或後天免疫功能不全（含括愛滋病毒感染者）
3. 人工耳植入者
4. 慢性疾病：慢性腎病變、慢性心臟疾病、慢性肺臟病、糖尿病、慢性肝病與肝硬化患者、酒癮者、菸癮者等
5. 腦脊髓液滲漏者
6. 接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者或器官移植者。

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