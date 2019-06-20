韓國瑜才去金獅湖市場刷桶子　高雄又1攤商染「第四型登革熱」

▲傳播登革熱的埃及斑蚊。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

行政院副院長陳其邁19日才南下與高雄市長韓國瑜一同刷桶子清除孳生源，今（20）日三民區又檢出一例第四型登革熱，此為三民區群聚的第2波感染。疾管署表示，第2波感染已造成2名金獅湖市場攤商中鏢，由於住家相距甚遠，研判是在市場工作時遭感染，該起群聚目前已造成21人確診。

疾管署副署長莊人祥表示，今日確診的本土登革熱病例，為居住鼓山區綠川里30多歲男性，近期無出國史，平時活動地以住家及三民區工作地（金獅湖市場）為主。個案6月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，於隔天就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第四型，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

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由於個案發病日與前一例個案相近，且活動地亦具高度地緣相關性，研判屬三民區群聚之第二波感染者；高雄市本土登革熱疫情仍集中在三民區鼎金里與金獅湖市場週邊，鑒於市場為人潮密集場所，疫情傳播風險高。

▲高雄市長韓國瑜和行政院副院長陳其邁在金獅湖市場清除登革熱孳生源。（圖／記者賴君欣攝）

疾管署21日起將至該地加強執行第二輪防治工作，巡查暗巷、水溝蓋，期望揪出隱藏孳生源；另為避免疫情擴散，衛生單位也已安排人員前往鼓山區個案住家及周邊進行緊急防治工作。

今（2019）年截至目前國內累計22例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計21例（三民區19例、鳳山區及鼓山區各1例）、前鎮區1例；另有173例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、柬埔寨及菲律賓為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次呼籲，清除孳生源才是防治登革熱最根本的方法，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，並配合政府各項防治措施；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀病患，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。