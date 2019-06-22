該選喜歡的，還是適合的？他自曝黑暗情史…「20字感觸」有答案



▲在感情世界裡，你會挑選「喜歡的，還是適合的」？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／AWE情感工作室亞瑟



「我該選個我喜歡的，還是選個適合我的？」一直以來都是感情中的大哉問。



在我們還年輕，對感情還懞懞懂懂時，會認為戀愛就是要追求自己喜歡的對象，那才是真愛。但在談了幾段感情，跌跌撞撞了幾次之後，很多人會開始懷疑，是否該找個適合自己的，彼此相處才不會這麼累、也比較不容易受傷。

於是我們開始在「喜歡」和「適合」之間猶豫，不知道該往哪邊靠攏才是對自己最好的，在猶豫不決之中，那些對象們就跟著時間一起流逝了。

「適合」和「喜歡」可以說是各有利弊。適合的對象讓我們相處起來比較輕鬆，也不會因為各種觀念和習慣的不合，時不時就爆發嚴重的爭吵。但喜歡的對象，卻能讓我們更願意投入於這段感情之中，不會抱著騎驢找馬的心態，想著再多看看。在發生各種問題時，往往也比較願意設法解決，而不是輕易放棄。

當然，如果可以的話，大家都想找個既喜歡，又適合自己的對象，但不知道為什麼，這兩者總是很難同時出現，即使出現了，對方也不見得喜歡自己。

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▲亞瑟說，自己當初也選擇「適合的對象」，但到了最後他卻移情別戀。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

我自己也曾陷入這兩難之中。某一次我嘗試著和自己沒那麼喜歡，但各方面條件都很優異，感覺應該也很適合的對象交往。中間相處的過程的確很愉快，也因為我沒有很喜歡對方的原故，對於很多事情都不怎麼在意，包容度和開放性都很高，自然沒什麼可以吵架的地方。

但這段看似不錯的感情，最後的結果是我移情別戀。

從那之後，我就發現，至少以我這樣個性的人來說，找個適合但卻沒那麼喜歡的，實在不是一個好方法。所以每當有人來問我：「要選喜歡的還是適合的？」我都會回答：「喜歡的。」這樣至少自己在這段關係中會比較無怨無悔。

雖然在交往前，我總是鼓吹大家去找自己喜歡的，但只要身邊有人分手來找我哭訴，我都會跟他們說：「你們不適合，你趕快換一個。」

在發現了這個矛盾之後，我再度開始思考：「到底哪一個才是重要的？」

最後我發現，這個問題並不是一個標準答案，而是一個階段性的問題——當關係之中有一個人足夠成熟的時候，適不適合就不再重要。但當雙方都不夠成熟的時候，適不適合就變得很重要。

關係中的爭吵，往往是來自於不安全感——認為「必須讓對方多付出一點，否則自己很吃虧」的不平衡、覺得「為什麼都是自己在努力，對方卻什麼都沒做」的杜爛、想著「自己這麼愛對方，但對方好像沒有像自己愛他這麼多」的忿忿不平、感覺「自己為對方付出這麼多，對方都不珍惜」的委屈⋯⋯。

這些種種的念頭，都會讓我們不想在關係中努力更多，因為我們感覺不到對方的心意。為了保護自己，不讓自己受傷，我們就會想要讓對方多付出一點、多做一點、多配合自己一點。

而這些「希望由對方開始」的心情，通常就是關係開始走下坡的原因——雙方開始爭執誰對誰錯、要聽誰的，兩人的感情從一開始的濃情蜜意、互相體諒，走到權利爭奪。在不知不覺間，關係不再是「兩個人的事情」，而是一場比拼誰得到更多的角力。



▲關係中的爭吵，往往是來自於不安全感。（示意圖／視覺中國）

所以當兩個人都還不夠成熟、沒辦法照顧自己的需求時，很容易就會因為想保護自己，而互不相讓。即使有一方做出了讓步，往往也不是因為心甘情願，而是不想讓爭吵再擴大，所以選擇妥協。在這種情況下，適合與否就變得很重要。

所謂的「適合」，其實指的就是雙方在各自的需要上不衝突，能夠彼此滿足，思考路徑與行事風格也相近。在這些條件之下，當然就比較不容易有爭執，相處起來自然也比較舒服，畢竟這是一個沒有任何人需要做大幅度的改變，也能維持下去的模式。

但當其中一個人足夠成熟時，上述這些因為不安全感而產生的衝突，就會因為某一方的足夠自愛，而降到最低。吵架這種事就是一個巴掌拍不響，如果其中一方根本沒有想要競爭的意思，那角力就不會產生，自然就不太會發生衝突。即使有了衝突，也會因為其中一方有足夠的安全感，而能夠引導另一方一起用各種適合彼此的方法，來解決關係中所遇到的問題。

回到原本的問題：「那到底要找一個喜歡的，還是適合的呢？」

我覺得這要看個人的階段，以及自己想走什麼路。

當然，讓自己變得更成熟、更自愛，絕對是利多的事。這不僅能讓我們在關係中絕大多數的問題都消失，也能讓我們平時的生活更加豐盛、愉快。只要我們能滿足自己，我們就可以有更多的選擇，因為對我們來說，適不適合已經不再是能否維繫一段關係的重點。

但成長畢竟是個辛苦的過程，也不是每個人都想往這個方向努力。所以如果在我們不夠成熟的狀況下，要如何選擇進入一段關係的對象，我覺得你可以思考的是：自己接下來想要什麼。

如果你想要的是愛情，那麼選擇自己喜歡的，絕對不會讓你失望，畢竟那才有戀愛的感覺。而在這過程中，如果遇到了任何困難，你也會更願意去調整自己、更有意願為關係努力。

但如果你想要的是「找個不錯的對象，完成人生里程碑」，那麼找個適合自己的人，會比較容易達成你的目標，在往後的婚姻生活之中，也能降低因爭吵所帶來的影響。

在這世界上，沒有任何事情是有絕對正確的答案的，每個問題都根據不同的目標、立場、前提，而有著不同的解法。如果你已經厭倦了在「適合」和「喜歡」這兩難之中挑選，那麼或許你可以嘗試更貪心的作法，讓自己變得更成熟，然後兩個都要。

本文經授權轉自：AWE情感工作室

本文作者：亞瑟，擁有10年憂鬱症的過去經歷，所以比一般人更加的擁有更能理解人的困難的同理心。經常跑輔導室的被治療的經驗，對於家庭治療、溝通治療、敘事治療、實務治療有三折肱而成良醫的過人概念。人生起起伏伏中，精通了腹黑學、權謀、讀人術，對於人的情緒異常地敏感，希望能夠以這些異於常人的經驗，以幫助更多人。