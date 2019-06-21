1週速鏟1kg！帥醫授「3大懶人減肥法」超有效…飯前記得先OO

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記者李佳蓉／綜合報導



想要趕在夏天穿上熱辣比基尼，但纏著你的卻是無情的脂肪和肉肉嗎？曾為醫師的Youtuber《77老大》指出，想要減肥前必須了解「什麼是脂肪」，若你不像彭于晏追求個位數的體脂，或是如館長臥推扛數百公斤，只想瘦5公斤，不妨試試看他推薦的「3大無痛減肥法」，只要照著做，效果顯著基本上一週甩肉1公斤非難事！

《77老大》推出最新影片，傳授予網友們「懶人減肥法」，他指出脂肪為人體疏鬆的結締組織，食物下肚所產生的能量一旦超過身體所需就會轉為脂肪，堆積於體內以應付寒冬或險惡環境。然而現代人為健康或力求變美，嘗試過各種減肥法，如生酮飲食、斷食或過午不時減少養分攝取；或是一週5天健身房，每次2小時，「我承認這些都有效」但也非常困難也很辛苦，需要犧牲太多。

77老大認為，「所有的醫學之下，都應該要存在人性」，減肥不該如此辛苦，因此他說，若你不像彭于晏追求個位數的體脂肪，或是如館長握推推數百公斤，只想瘦5公斤讓體態更好看，或許可試試「懶人減肥法」又稱為「無痛苦減肥」，只要跟著做，生活上感覺不到太大差異，但卻可獲得顯著效果。

第1步：澱粉減少3成只吃7成，加上飯前喝杯溫水

77老大說，依照該步驟，其他飲食正常吃就能減少總熱量攝取，若你一餐吃2碗飯，即減少為1.5碗飯，以此類推；此外，飯前喝溫水，可以讓你提升代謝，且還能增加飽足感。

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▲老大推薦「中藥茶包」能降血脂、增加代謝。（圖／77老大提供，下同）

第2步：中藥茶包

自行至中藥行購買玫瑰、山楂、茯苓、澤瀉、決明子和荷葉各2克，並請中藥行將藥材裝進小布包中，以350c.c.水煮到滾後再煮5分鐘即可飲用。若嫌麻煩，也可用保溫瓶裝熱水、丟進藥包，浸泡20分鐘後就可以喝了，且可回沖2次，喝過2～3週、停1週，讓身體休息更好。

曾任中醫師一職的77老大說，以上藥物皆為「食物類別」，非常溫和又安全，適用於各種體質者，且可達到利水消腫、降低血脂和增加代謝的功能。但他也提醒，生理期來的女生不要喝，因此時的體質較虛弱，所以「自然就好」，勿再攝取過多額外的東西。



第3步：每3天一次快走30分鐘

有網友想問「該如何區分走、跑、及快走的差別？」77老大解釋，走為移動時有某個時刻兩隻腳會同時著地；跑則為兩隻腳有某時刻會同時懸空；至於快走，即為介於兩者間，「永遠只有一隻腳留在地上」。有科學指出，快走比慢跑能消耗更多熱量，原因在於可加長運動時間，對於膝蓋傷害較小，也能避免練出女生們痛恨的外凸小腿肌肉「腓長肌」。



▲比起慢跑，老大推薦每3天快走30分鐘一次。

77老大指出，減肥關鍵在於對現況的不滿和堅持下去的決心，當你有了「胖」的自覺才有成長的開始及堅持下去的勇氣，「這是最便宜、最容易、最有效的減肥方式」，他認為「一週（減）一公斤」是可以期待的。想要夏天穿上熱褲露肚辣裝的女生們，不妨試試看吧！