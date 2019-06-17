長痔瘡怕內診！肉肉媽羞羞一夾…醫手指「與肛門拔河」畫面尷尬爆



▲內診是女生們的惡夢，面對時的心情可想而知。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導



雖然醫療技術與儀器越趨進步，但在許多疾病診斷上，「內診」對醫師而言仍有不可取代的地位，但女生們每每聽到這2個關鍵字，就開始焦躁不安，甚至產生排斥心理。一名媽媽就診看痔瘡，害羞的她只敢點開手機秀照片給醫師看，不料仍難逃內診命運，看似順利的過程，就在醫師要從肛門抽出手指的那刻停止，尷尬的「拔河畫面」讓診間空氣瞬間凝結。

直腸外科醫師鍾雲霓在《媽媽好神》節目中分享，肛門直腸外科大多接觸「良性痔瘡」的患者，過去曾遇讓她印象深刻的案例，一名害羞的媽媽鼓起勇氣就診，一坐下便秀出手機裡的「痔瘡照」，以為醫師「觀照」就能診治開藥方，不料卻難逃肛門指診的命運。醫師說，在內診前都會先潤滑，而選擇溫的潤滑劑能降低患者焦慮感，患者側躺褪下下身衣褲後「進去過程也很順利」，但卻在醫師手指頭要出來的那刻尷尬了。



▲媽媽長痔瘡害怕內診，一時緊張不小心夾住醫師的手指。（圖／取自《媽媽好神》Youtube）

鍾雲霓說，在手指頭要拔出肛門的那一刻，媽媽突然非常緊張，「這位媽媽的下身稍微有點份量，她就夾住了我的手指！」當下兩人都超尷尬，媽媽也匆忙的頻頻道歉。「我說你不要緊張，你在緊張我們兩個『就在拔河』」，診療過程搞得醫師膽戰心驚，所幸後來順利將手指「脫肛」。他也說，內診並沒有想像中那麼可怕，媽媽勇於踏出人生第一步值得鼓勵，只是第一次難免緊張，也說「那個位置真的很可怕」。

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鍾雲霓指出，痔瘡的5大殺手包括精緻化飲食，缺乏纖維攝取；水份攝取不足；運動量不足，靜態活動居多，習慣久坐；排便習慣不良；經常性便秘及懷孕期間腹壓增加。一般而言，正常的肛門口應有漂亮的皺褶，一旦感覺肛門口有異物感、刺痛感或排便出血等，就可能是痔瘡脫垂，應盡速就醫。要避免痔瘡的最好方法，即為多喝水、多吃粗纖維，養成規律運動及每日排便好習慣，若在痔瘡或任何肛門問題剛形成時立即就醫，越輕度的問題越好解決，恢復速度也較快。

＂▲也曾有一名20多歲女子肚子卡滿宿便，醫師手指一挖「土屎流」狂瀉。（圖／資料照）

肝膽腸胃科醫師錢政弘也曾遇一名20多歲女子便秘1個多禮拜，怎樣都大不出來，曾買浣腸在家DIY，但頑強的便便卻卡肛不出，因而就診尋求醫師協助。經過X光檢查，發現女子肚子糞便很多，開瀉藥及塞劑讓她使用，沒想到卻被打槍「怕又沒辦法上」，最後只剩醫師「當場挖大便」的方法，但年輕女子礙於面子，畢竟男友在旁陪診，讓她有點猶豫，最後勉強治療。男友雖幫不上忙，但卻選擇陪在身邊替他的baby加油打氣。

錢政弘說，女子躺上床後，「我戴好手套、塗好凡士林，我才差不多碰到她肛門附近，她就開始慘叫、開始哭，她就覺得很痛，因為她的確很痛，因為她有一點點痔瘡」，醫師邊挖大便女子一邊哭著喊痛，「我自己覺得我很尷尬，好像我是壞人在做什麼壞事一樣，欺負他女友一樣」，在費了九牛二虎之力終於將硬屎挖出，「結果比較硬的那幾顆出來之後，後面就暢通啪啪啪啪啪...後面就暢通就一堆一起出來」，如土屎流狂炸臭味瀰漫診間，男友被臭翻立馬以「我在外面等妳哦～」光速開溜。