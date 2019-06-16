一次解放幾c.c.？醫曝「這4點都符合」＝精子超優的　OO分鐘內會變水



▲醫師教你透過4項標準自我檢測「精子健不健康」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

生活中心／綜合報導



想要傳宗接代，除了天時地利人和外，男性體內的「蟲蟲們」爭不爭氣也是關鍵之一！男性每射精一次約會釋出2億個精子，最後僅1顆精子會「殺出蟲圍」與卵子結合成受精卵。但台灣生殖醫學中心研究發現，台男的精液與精蟲正逐漸裂化，且每年的數量正在減少、活動力也有下滑趨勢，究竟怎樣的精子品質才算好呢？

陸媒《生命時報》採訪北京大學第三醫院南科主任姜輝、北京大學第三醫院泌尿外科主任洪鍇指出，精子從萌生到射出，約會經歷2.5個月，從睪丸至副睪，通過輸精管再移動到精囊，最後與前列腺液融合。以臨床看來，精子的質量包括精液量、密度、活力及型態等，一般可在院內檢查。並且也分享可自測精子是否符合「高品質4大標準」，都達標了才能讓它們贏在起跑線：

1.精液量最好有2～7c.c.

醫師指出，多於7c.c.為太多，恐使精子密度變低，容易從女性私密處流出；至於少於2c.c.則為量太少，低於1c.c.容易不孕。

2.顏色灰白或略帶黃色

一般精液若清亮透明，可能是少精症或無精症；呈現黃色合併有腥臭味時，代表你可能感染了；若射出鮮紅或是紅褐色的「血精」，說明你的精囊可能發炎或是染上性病了。

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▲精液若未在呈現果凍膠狀後30分鐘內液化成液體，就是不正常的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.精液在30分鐘內完全液化

正常精液射出後，在精囊凝固酶的作用下，會變成「膠凍狀」的型態，經過15～30分鐘又在前列腺化酶作用下變成液體，若你的精液在30分鐘後仍不液化，說明是不正常的。

4.精液絲長度小於2公分

用玻璃棒碰觸射出的精液，會發現輕輕提起就會變成「精液絲」，若精液正常，精液絲長度應小於2公分。