最懂約「肉慾星座Top3」出爐！OO打敗天蠍「爽奪雙冠王」超嗨



▲你知道最會約炮、又最肉慾的星座是誰嗎？（示意圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導



星座不同，撩妹、約戰的技倆也不一樣！根據海外App《JustDating》針對各星座「約炮方式」進行調查發現，無論男女，天蠍座約炮機率都超高，至於在伴侶需求度，摩羯榜上有名；但要提到箇中高手，OO座可是約炮王、性慾王的雙料冠軍！不僅如此，堪稱「肉食主義者」的射手女若再搭上雙魚，恐怕一發不可收拾，就像近日鬧得沸沸揚揚的「忻翔之戀」，就是這2個星座。

不知道各大星座男女都怎麼把人約上床嗎？根據調查發現，常常「愛如潮水」的雙魚男只要用柔情浪漫的言語，信手拈來都是首情詩，三兩下就能讓女生點頭答應，堪稱是12星座中「約炮王」。而成功率次高的為金牛男，天生是個標準吃貨，除了帶女生大啖美食外，還會親自下廚，最後連女生也一起「吃掉」。至於第3名則是喜歡藉邀約出遊，來場戶外踏青之旅的天蠍座男女，在旅程最終回以「愛的鼓掌」幾回合畫下句點。



▲雙魚及金牛座打敗天蠍座，分別奪下愛約戰的第1名及第2名。（圖／公關提供，下同）

除了以上星座男外，反觀女生們，有「肉食主義者」之稱的射手女，什麼都能少，唯獨床伴不能，只要一點引人遐想的言語暗示或視覺刺激，射手座不分男女立刻會將衝動化為行動。而愛吃肉的還有摩羯座，她們精力過人、需求旺盛，對於鮮肉嫩草想吃就吃，速戰速決不拖泥帶水。

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《JustDating》在調查中也發現，女生以水瓶座佔大多數都希望是「開放式關係」，高達70%的女生都希望維持原本的自由自在；男生則是以處女座最多，對於彼此只要還存有一點疑慮時，處女男選擇輕鬆的開放式關係。



▲調查統計發現，射手女重肉慾「什麼都能少，唯獨床伴不能」