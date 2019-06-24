▲食物中毒多吃到「這4種細菌」，專家教冰箱保存法防入侵。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

根據食藥署近2年食物中毒案件病因物質分析，由細菌引起的食物中毒案件數，以4種菌最多。專家表示，只要瞭解生物生長因子，如水活性、pH直、溫度及食品加工方式等，就可預防食物中毒，而冰箱食物的擺放，也是防止細菌入侵的重要一環。

美國和加拿大曾在2018年11月底，爆發蘿蔓生菜受O157:H7型大腸桿菌污染事件，導致人心惶惶。國際食品科技聯盟（IUFoST）首任全球大使羅揚銘教授在《食藥好文網》表示，臺灣常見的中式料理烹調方式是大火快炒，跟一般生食相較之下，降低微生物污染，但仍不可輕忽。

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根據食藥署統計，由細菌所引起的食品中毒案件數，以仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、沙門氏桿菌位居前4名，當食品水活性低於0.85、pH值低於4.6，都可抑制微生物生長。而隨著微生物適合生長的溫度不同，在傳統罐頭加工上，也常透過121°C蒸氣加熱25～35分鐘的方式，殺滅有害的微生物。

另一種減少微生物的方式為將食物放進冰箱冷凍、冷藏，但羅揚銘表示，此類方式雖可殺滅食品中可能存在的寄生蟲卵，卻不能達到完全殺菌的效果。

他建議，民眾在冷凍、冷藏儲存食品時，應妥善包覆，並將生食放置於下層，避免滴液污染熟食，並避免食品重複解凍與冰箱存放過多食品，影響降溫功能，才不會讓冰箱成為細菌溫床。

此外，在烹調餐點時，要注意個人衛生、避免生熟食交叉污染。若外食也應慎選衛生環境良好的餐廳，降低發生食品中毒的風險。