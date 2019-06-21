▲智慧醫療運用一次掌握！台北榮總「大師開講」22日登場。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總「大師開講：讓你一次了解智慧醫療的運用」將於22日上午8時40分於台北國際會議中心展開，本次研討會堪稱國內最大型AI智慧醫療運用研討會，將發表26篇智慧醫療的研究成果與運用現況，副院長陳適安也會針對「台北榮總數位健康照護、教學以與行政管理願景」進行專題發表。

科技部2017年啟動「影像醫療」專案計畫，結合台大醫院、台北榮總與台北醫學大學3大醫院，建置台灣首座本土化跨醫療院所影像標註資料庫，鎖定國人醫療需求的心、肺、腦等重大疾病進行判讀，至今已完成4萬4650個影像標註。

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台北榮總也於今年在骨科、心臟科、神經外科開辦AI門診，電腦只要花30秒，就能從數百張核磁共振影像中找出腫瘤，準確率達95%。

▲AI缺乏同理心、愛心與耐心，是未來執行數位醫療整合一大挑戰。（圖／陳適安醫師提供）

陳適安表示，醫師的使命是救人，但學習時間非常有限，AI醫療可提升醫師看診速度，是效率的好幫手。不過，AI也缺乏同理心、愛心與耐心，都是未來在執行數位醫療整合時，需要面對挑戰。

此外，健保雖於去年推動檢驗檢查影像上傳雲端，減少資源浪費，但陳適安表示，每家醫院影像品質不一，能否做到良好的AI整合，還有待商榷。

22日的研討會除了講述智慧醫療發展與願景外，台北榮總神經醫學中心王署君主任、護理部督導長黃子珍以及心臟內科醫師鍾法博也即將發表「以腦波預測偏頭痛發作」、「智能輔助癌症化療給藥」、「心因性猝死」等主題，活動從上午8時40分至下午5時30分，雖然報名人數已滿，但也開放民眾現場報名，場外也會電視牆同步轉播與QR Code直播，讓無法入場的民眾都能一睹「大師」風采。