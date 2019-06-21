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高雄登革熱又增1感染！　金獅湖市場「隱藏孳生源」找到了

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▲疾管署防疫人員仔細檢視金獅湖市場天溝，確保無「隱藏性孳生源」。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫人員仔細檢視金獅湖市場天溝，確保無「隱藏性孳生源」。（圖／疾管署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱疫情爆不停！疾管署今（21）日再公佈一例本土登革熱確診案例，為三民區鼎西里40多歲女性，平時活動地以住家及三民區興德里工作地為主，惟每週會到金獅湖市場採買2至3次，研判為三民區第二波群聚的第3名個案，目前該群聚已累積22人確診。

疾管署副署長莊人祥表示，該名女性是在6月19日出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、關節痛及後眼窩痛等症狀就醫，因症狀未改善於今日再次就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，同日檢驗確認感染登革病毒第四型。目前個案住院中，同住者無疑似症狀。

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由於第二波群聚的3名個案活動地都與金獅湖市場有高度地緣相關性，顯示當地可能存在隱性孳生源。疾管署今日會同高雄市政府前往該地稽查，在金獅湖市場旁邊的大樓蓄水池中，發現積水與孑孓，研判是造成第二波感染的重要原因之一。

▲疾管署防疫人員仔細檢視金獅湖市場天溝，確保無「隱藏性孳生源」。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫人員在金獅湖市場進行稽查。（圖／疾管署提供）

目前疾管署已派員在金獅湖市場週邊執行第二輪強制戶內外孳生源查核、清除和化學防治等措施，並預計明（22）日針對鼎西里執行第二輪社區防治。

今（2019）年截至目前國內累計23例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計22例（三民區20例、鳳山區及鼓山區各1例）、前鎮區1例；另有174例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、柬埔寨、越南及菲律賓為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，澈底清除孳生源才是預防登革熱最有效的方法，尤其氣象預報資料顯示，週末各地可能有局部降雨，民眾不可掉以輕心，應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，避免養蚊為患。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

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