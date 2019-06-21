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身障手冊7/10起全面換新　1.2萬「綠卡人」恐喪失3大權益

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▲身心障礙手冊,身障手冊,新舊身障手冊。（圖／記者嚴云岑攝）

▲身心障礙手冊108年7月10日起將全面更新。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

身心障礙手冊將於今年7月10日起全面換新，屆時未換發者，恐喪失全民健保、所得稅與牌照稅減免3大福利。衛福部表示，截至5月31日止，仍有1萬2千人尚未辦理換證，呼籲民眾務盡快辦理換發「粉紅色證明」，保障自身權益。

身心障礙手冊換發作業從104年7月11日起開辦，各地方政府均透過電訪、家訪、郵寄申請、領證服務及到宅換證等多元措施，協助民眾辦理手冊更新，至今已有61萬7千多人完成換證，但仍有1萬2千人未辦理。分析原因，可能與部分身心障礙者認為無需更換，或者誤以為要到醫院重新鑑定，怕麻煩拒換。

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▲身心障礙手冊,身障手冊,新舊身障手冊。（圖／記者嚴云岑攝）

▲新舊版身心障礙手冊最大差別在於背面多了3欄位。（圖／記者嚴云岑攝）

衛福部社家署副署長祝健芳表示，新版身障手冊與舊版的最大差異，在於背面多了「障礙類別」、「ICD診斷」以及「必要陪伴者優惠措施」。依據《身心障礙者權益保障法》第106條規定，如逾期未完成換證，地方政府得註銷該身心障礙手冊，影響持有人相關權益。

祝健芳強調，持有綠色身心障礙手冊的民眾，無需重新鑑定就可到戶籍所鄉鎮市區公所進行換證，行動不便者，也可申請郵寄或到宅換證。相關資訊可洽詢1957福利諮詢專線，或直接撥打全國各地方政府的換證諮詢電話申請協助。

各地方政府換證諮詢電話。（圖／衛福部提供）

▲各地方政府換證諮詢電話。（圖／衛福部提供）

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關鍵字： 身心障礙手冊 身障手冊 綠卡人 粉紅卡 粉紅色證明
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