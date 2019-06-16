面試錄取率超高！「自我介紹」掌握3原則　一開口公司搶著要

▲面試應徵時，透過自我介紹可以給公司良好的第一印象。（圖／pakutaso）

文／ 劉仕祥

自我介紹是面試中最重要的環節之一，90％以上的企業在面試的時候，第一個問題就是：你可以花兩到三分鐘的時間做一個簡單的自我介紹嗎？面對這樣的問題，有些人駕輕就熟，洋洋灑灑就做了一個完整的自我介紹，可是有些人卻不知道該從何說起，更不知道該如何做一個好的自我介紹。

事實上，如果你能夠做一個精彩的自我介紹，迅速吸引面試官的注意力，讓他對你有一個良好的初步印象，那將會非常有利於接下來的面試。同時，自我介紹也是把自己「銷售」出去的重要手段，一場面試，把自我介紹做好了，就成功了一半。那該如何做一個出色的自我介紹呢？自我介紹的方式五花八門，但一個精彩的自我介紹， 必須符合三個原則。

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自我介紹三原則：

一、角度原則

做自我介紹不是講給自己聽的，而是講給面試官聽的，所以我們必須要站在面試官的角度去組織語言。有些人自我介紹講得天花亂墜，但是面試官聽了卻眉頭深鎖，原因是他們講的都不是面試官想要的。面試中的自我介紹跟生活中的自我介紹會有很大的不同，生活中的自我介紹可以任你發揮，但是面試中的自我介紹卻是為求職服務的，你需要打動面試官。所以在做自我介紹之前，一定要弄清楚面試官想要什麼。

▲自我介紹不是講得天花亂墜，而是要以面試官的角度去組織語言。（圖／記者張一中攝）

二、重點原則

自我介紹的時間比較短，所以說話一定要有重點。一般來說，自我介紹有一分鐘版本和三分鐘版本。不管是哪個版本，由於時間有限，所講的內容都必須圍繞求職職位來進行，把那些跟職位無關的話過濾掉。

三、職業化原則

在求職的過程中，一定要讓我們的語言具有職場色彩。很多人在做自我介紹的時候，說話不夠專業，導致別人認為你不適合在職場混。例如，一個人自認為溝通能力好，他自我介紹說：「我很會講話。」這就是不夠專業的表現。要讓自我介紹有吸引力和張力，就必須用職場的語言。

本文摘自《深度溝通力》／ 劉仕祥（人力資源管理專家）／時報出版