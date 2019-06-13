越睡越累...這4種病「睡太少」反加重！醫教8招破解失眠

▲睡眠品質差、常常睡很久醒來還是很累的民眾要小心了！（圖／翻攝Unsplash）

文／成大醫院骨科部戴大為醫師

數據顯示，超過三分之一的成年人沒有得到足夠的睡眠。對於患有關節炎或其他肌肉骨骼或風濕性疾病的人來說，睡眠不佳不但常見，而且可能是一種嚴重影響生活品質的副作用。關節疼痛和發炎直接影響到安靜的睡眠的能力。這是一個惡性循環「睡眠太少會使疼痛感覺更糟，疼痛會對睡眠產生負面影響。」

關節退化（骨關節炎）患者會因為關節疼痛和不靈活而睡不好。全身炎症性疾病如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡或僵直性脊椎炎更是顯著影響睡眠品質。如果還伴有阻塞性睡眠呼吸中止症 (Obstructive Sleep Apnea, OSA)，那情況就會更糟糕。

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阻塞性睡眠呼吸中止症是一種睡眠中呼吸反復停止的狀況，睡覺時呼吸道阻塞時會發生這種情況。大多數患者甚至不知道這種情況正在發生。主要線索是非常響亮的打鼾聲，儘管患者認為他們有足夠的睡眠時間，醒來後還是會覺得很疲倦。未經治療的睡眠呼吸中止症會增加高血壓、心臟病、中風和其他嚴重併發症的風險。

睡眠障礙雖然在所有類型的關節炎和相關疾病中常見，但疾病表現可能不同。例如，類風溼性關節炎患者在發作期間往往需要更長的時間才能入睡。僵直性脊椎炎的患者可能會在下半夜因為疼痛僵硬醒來，甚至會覺得躺不住，以至於需要起床四處走動。

▲僵直性脊椎炎的患者半夜因為疼痛僵硬醒來，甚至會覺得躺不住（圖／免費圖庫Pakutaso頁）

提高睡眠質量對疾病管理和整體健康至關重要。如果您有關節炎或慢性疼痛，那麼實現所謂的完美睡眠可能很困難，但總有改進和調整的餘地。以下是可以努力的方向：

1.靠近就寢時間不要吃太多食物，特別是很油很難消化的食物。

2.靠近就寢時間不要飲酒或攝入咖啡因。

3.不要在就寢時間附近使用電子產品（電視，手機，平板電腦）。

4.保持臥室黑暗和涼爽。並只用您的床睡覺和與另一半滾床單。（不要把工作或其他事情帶到床上）

▲睡覺前不要飲酒或攝入咖啡因。（圖／翻攝Unsplash）

5.使用類固醇控制疾病的患者，夜間服藥可能會導致失眠。與您的醫師討論看看是否可以調整劑量或服用時間。

6.運動可以改善生活質量和睡眠質量。運動有助於減少身體的整體發炎反應，也有助於改善睡眠。但睡前數小時劇烈運動可能會有反效果。

7.如果感到悲傷，絕望，焦慮，請告訴您的醫生，請他協助您或轉診適合的醫師處理。憂鬱和焦慮在慢性疼痛患者中很常見，也會影響睡眠（並因此導致更多的疼痛）。

8.如果有以下情況，請您一定要找睡眠醫學專科醫師諮詢：晚上打鼾響亮且不規則、常常睡很久醒來還是很累、覺得很疲（這種疲勞和疼痛、發炎造成的疲勞感覺應該不太一樣）

本文授權自骨科戴大為醫師，原文請見《關節炎與睡眠障礙交互影響的惡性循環：如何才能睡得更好？》