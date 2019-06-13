從樹上摔落...意外發現「矽肺症」！ 醫籲這5職業超危險

▲陳先生從樹上摔落，意外發現自己罹患「矽肺症」。（圖／非當事人／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中65歲陳先生在建築工地上班，日前因從樹上摔下來，緊急被送到急診，經X光檢查意外發現，他的肺部有可疑小白點及肺積水問題，因而導致呼吸不順，一度懷疑是腫瘤作祟，直到切片報告證實為「矽肺症」。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師林育生表示，陳先生在急診時接受胸部Ｘ光檢查，發現雙側肺部有諸多細小白點，同時也有肺部積水情形，懷疑可能為惡性腫瘤肺部轉移，或是粟粒性肺結核所致，詢問其職業暴露史和抽菸史，發現患者在建築工地上班，且菸齡超過20年，轉介至胸腔外科進行肺部手術切片，證實為「矽肺症」惹的禍。

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林育生指出，矽肺症屬於塵肺症的一種，主因為吸入結晶型游離二氧化矽粉塵所致，常見的塵肺症還包括「石綿肺症」、「煤礦工人塵肺病」等，台灣早期得到塵肺症的患者，以煤礦礦工居多，如90年代中期台灣新浪潮電影「多桑」中，描述的主角就是塵肺症患者。

▲Ｘ光影像中，雙側肺部出現許多小白點。（圖／亞大醫院提供）

醫師表示，當煤礦停產後，有些行業仍有職業暴露的危險，如鑄造業（翻砂）、打石工、拋光研磨產業、裝潢業，或從事隧道工程等，一旦當二氧化矽粉塵沉積於肺泡中，會造成肺部慢性發炎及纖維化，產生無法治癒之病變，造成肺部氣體交換功能受阻，肺部彈性變差，通常病患會以呼吸喘、咳嗽來表現，甚至會伴隨劇烈胸痛。

林育生建議，一般塵肺症患者的肺部Ｘ光片會看到雙側肺葉多發性的白點，一開始常被當成粟粒性肺結核，或轉移性肺腫瘤，且患者到晚期會因漸進性大範圍的肺纖維化，甚至被誤認為肺腫瘤，臨床診斷大部分需依靠明確的暴露史與影像檢查，以排除其他可能，有時甚至需要外科手術病理切片方能確診。

▲裝潢業等高風險職業，容易造成肺部慢性發炎。（圖／翻攝自pixabay）

醫師提醒，塵肺症目前並無有效的治療方式，主要以症狀治療為主，例如給予止咳、止痛等藥物，建議民眾應減少暴露於有害的粉塵環境，因若長期接觸後，即使之後停止暴露，過去吸入的粉塵仍會繼續對肺部造成慢性破壞；而對於從事高風險行業的勞工，應維持工作場所通風良好，配戴適當的防護器具，且不抽菸，才能降低罹患塵肺症的風險。