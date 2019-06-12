36小時並蹦叫！「6款壯陽藥」大評比...沒喝水恐high到昏厥

▲威爾剛，又稱藍色小藥丸，需有處方籤才能購買。（圖／翻攝自pixabay）

文／段方琪（Kiki）

很多人好奇詢問，壯陽藥有哪些，可以在網路買嗎？首先在台灣最出名的就是「威而鋼」與「犀利士」，這兩個藥品的最大差別在於威而鋼是短效，而另外一個藥效可以持續24-36小時，因此威而鋼在性行為前30分鐘前服用，而犀利士則需要行房前1小時服用，因為犀利士效果可以持續很久。

就會有人詢問，那吃了後會一直勃起嗎？不會的，不管是威而鋼還是犀利士，服用後都需要有性刺激才會勃起，「犀利士」還有另外一個作用是改善良性前列腺肥大，許多超過40歲的人，會有夜尿、頻尿，小便困難，其實都是因為前列腺肥大，因此本藥除了可以改善性功能障礙，又可以治療前列腺肥大，真是一舉兩得！

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「威而鋼」這幾年專利期過了，所以會有很多成分相同，但是價格比較便宜的學名藥陸續出現，在藥局可以購買嗎？如果沒有處方簽，是無法購買的，網路買大多是假藥、偽藥，因此需要此藥，必須醫師處方後，方可以至藥局購買，另外還有一種預防早洩的藥物叫「必利勁（priligy）」，本藥也是需要醫師處方的，需要在性行為前2小時服用，此外為了預防昏厥，建議服用此藥前要多喝開水（至少300c.c.）。

▲除了壯陽藥，也有人會購買秘魯人蔘、大蒜精等保健食品。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

有些人難以啟齒早洩，或是不想用口服，想要自行去藥局買，就有外用型的局部麻醉劑，在性行為前塗抹，可降低敏感度，延長時間，這幾年有新出一款「保險套」裡面的潤滑液也加少量局部麻醉劑，而增加持久度，在選購保險套時也可以參考。

再來就是藥局常見的保健食品「瑪卡（秘魯人蔘）」，與其說其可壯陽，不如說這個可以增強體力進而達壯陽功能，精胺酸則是可以加強精子活動度，它也是一氧化氮前驅物，可改善勃起障礙，再來就是大家所知道的「大蒜精」，一般所認為是增強免疫力，但是大蒜還有另外一個功能是能刺激雄性激素，增加精子數量，其實這些保健食品不是藥品，只可以當做日常保健補充品，有問題還是需要看醫師，才是根本解決之道。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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