感情破裂能挽回嗎？「原諒你」取決4關鍵...情緒勒索沒用啦

▲分手後，為什麼會捨不得這段情感？對方離開你的原因是什麼？（圖／123RF）

文／智遠老師

挽回其實並不難，你感受到了他心裡的痛，真正的被觸動，想要去溫暖傷口時，你就願意給自己也給對方全新的愛、付出的愛、純粹的愛、包容的愛。你的心做好了準備的那一刻，對方也一定能感受到。

第一次感受到失去的心痛，才懂得體會當初對方付出時的艱辛，失望時的難過，才會喚發出巨大的熱情想要去好好的再一次愛對方。經過時間上的沉澱，若你在遇見感情挫折的時，沉靜下來學會活在當下，並拷問自我內心，是否願意做一個真實面對自己問題的人？

請繼續往下閱讀...

還有問問自己：為什麼會捨不得這段感情？你之前是否只會索取和享受對方給的愛？還是也懂得用心去愛對方？對方為什麼最後要離開你？

如果你想挽回的是一個善良的人，對你也還有愛，對方也一定不忍心看到你的改變和付出沒有任何反應，會再次確認你的所有表現都是真誠的，深思熟慮的之後，選擇原諒你！再次跟你攜手為同樣的生活目標奮鬥，並以新的理念共同經營屬於你們的愛情。

當我們離開原本的生活圈，環境變得不一樣了，遇到的人變得不一樣了，人就會開始習慣改變。除非是自我主觀特別強的人，不過大部分的人，是一定會產生變化的。

▲感情破裂想要修補，靠情緒綁架、勒索沒用。（圖／123RF）

接觸了不同的風情與新朋友，就會開始改變對自己的看法，對於人生的看法，當然！對你的看法也一定會改變。這時候用情緒綁架或是規定限制他都不是一個很好的辦法。那麼要怎樣才能挽回彼此的感情聯繫線呢？

1.正視你們分手真正原因！

2.對方不能接受你的點是什麼？

3.對方需要什麼？喜歡你哪裡？

4.你的人格特質擁有什麼？

兩個人因為距離的摩擦，心中的疲憊，想見又沒辦法如願的心，一次一次在你心中的呼喊，導致成為你們分手的導火線！想想當初你與他在一起的理由。想想你們不可能是為了被距離擊垮而在一起的吧！兩個人在一起是不需要理由的，但常有很多情侶走上遠距離戀愛的那一步，其實兩個人對未來是沒有共同的目標的。

當兩個人相遇，建立親密關係的時刻，就會比普通的社交連結更加深刻，而產生極大的喜悅。如果只是因為很喜歡對方才維持在一起的關係，並沒有想要跟對方互相瞭解的覺悟的話，那麼距離關係將非常容易出現失衡，找不到雙方的平衡點，最後弄得兩個人不愉快收場。

如果經過這次分手的經驗，你還是不瞭解問題的核心，那更不可能挽回成功！戀愛維持的最重要的點就是：你們必須擁有共同對未來的目標。從過去我認為，要持續用男女朋友的名目，維持關係的情況只有一個！就是你們已經決定了要共同創造兩個人的未來。

找回你對於愛的記憶，給自己設下目標。勇敢去面對你們之間的所有問題，那樣的愛，熟悉的愛～慢慢就會重新定居下來！

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99