汗狂流別急著喝水！醫曝這5種人「容易水中毒」…低血鈉很危險



▲平時靠著喝水維持身體運作，但小心喝過量會為健康帶來疑慮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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飲水對維持健康至關重要，但過量飲水卻會有礙健康！新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，一般正常喝水通常無須擔心水中毒的問題，然而，若是在劇烈運動、大量出汗後喝水，或是嚴重腹瀉後欲補充水分時，就要特別小心留意水分攝取量，並應適度補充電解質，以免造成血鈉過低而出現水中毒的症狀。



▲醫師提醒「這5種人」若在短時間內喝下大量水分，小心水中毒。（圖／健談授權提供）

一般來說，平日正常飲水是不會造成健康疑慮的，柳朋馳醫師表示，通常是在短時間喝下極大量的水分才會有水中毒的可能，尤其以下幾種狀況時需特別留心為佳：

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1.大量出汗後

夏日天氣悶熱，若是在陽光曝曬下大量出汗，或是跑完馬拉松等長時間或劇烈運動之後，都可能會有想要大量補充水分的舉動。然而，柳朋馳醫師提醒，大量出汗會使體內的電解質流失，若只是單純大量喝水時可能會造成低血鈉的水中毒症狀，故建議在運動後可改喝鹽水或運動飲料，補水之餘也補充流失的電解質，即可降低水中毒的可能。

2.嚴重腹瀉者

腹瀉拉肚子也會造成身體脫水的狀況，若只是單純補充水分可能也會導致血鈉過低的狀況，這種情況尤其以幼童較為常見。因此，若孩子出現腹瀉狀況時，家長可讓孩子補充淡鹽水或電解溶液，避免大量飲用白開水，以免水中毒。

3.精神疾病患者

部分精神疾病患者也可能會出現無節制大量飲水的狀況，像是思覺失調症、強迫症、自閉症患者等。若察覺患者有此類狀況時，家人應主動限制每日飲水量，以免發生水中毒的狀況。

4.藥物作用

部分藥物可能會有利尿作用，會使體內水份大量代謝而造成電解質失衡，或是用藥後出現口渴的副作用，亦可能導致患者不自覺大量飲水而出現水中毒的症狀，包括像是抗精神病藥物、抗憂鬱藥物、抗癲癇藥物或是利尿劑等。

5.1歲以下嬰幼兒

1歲以下嬰幼兒的腎臟功能尚未健全，日常從喝奶、副食品中就可以獲得足夠的水份，尤其是6個月以下嬰兒以奶為主要飲食來源，更是不用額外補充水分，若不慎攝取過多水分，將可能導致水中毒的症狀，值得家長多加留意！

水中毒相關問題，建議諮詢「腎臟科、家醫科、急診科」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師

本文經授權轉自：健談