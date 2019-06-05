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產後瘦身把握「6個月黃金期」！醫教2招「免節食」消腫

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▲▼懷孕,夫妻,情侶,結婚,生子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲產後煩惱自己身材走樣、瘦不下來嗎？（圖／翻攝自pixabay

文／郭大維中醫師

常在診間遇到剛生完小孩的媽媽來找我做產後調理，最常見的問題不外乎有產後怎麼坐月子、產後乳汁太少或太多、產後掉髮、產後便祕等等，但是其中有一項是十個媽媽裡面有十個媽媽都會在意的問題，那就是恢復產前的體重。媽媽們都希望可以在調理身體體質的過程中，健康的瘦下來。

那麼，產後減重有黃金期嗎？

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大約在產後六週後，就可以根據自己的身體狀況和體質來考慮減重計畫，產後六個月內是控制體重的最佳黃金期！不過也要提醒媽媽們，產後不要馬上節食減肥，先從飲食規劃開始做起，以下是中醫針對產後調理的飲食建議方式：

產後第一週→利水消腫

產後第二週→強筋健骨

產後第三週→補血補氣

產後第四週→固腎益精

想太多睡不著？中醫師：用它泡茶有助安神、緩解失眠

▲泡茶飲用可活血化瘀、利濕消腫。（圖／翻攝自pixabay）

產後多久可以吃中藥來幫助減重？

做完月子就可以開始服用中藥來進行體重控制，產後媽媽大多屬於「脾濕水腫」型的肥胖，中醫認為脾是氣血生化的來源，但因產後氣血虛弱，加上坐月子期間長期躺著不動，就容易使水份滯留於體內而導致「脾濕水腫型」的肥胖。

中醫如何幫助產後消水腫？

1、茶飲【活血消腫茶】

作用：活血化瘀、利濕消腫

飲用時機：產後兩週內／月經前／經期前三天

準備藥材及作法：益母草3錢、紅棗3錢、適量紅糖，再加入1000c.c.的水共煮，煮沸後可以再加入150~200c.c.的米酒水。

2、中藥足浴

作用：改善下肢循環、解除產後疲勞和水腫

泡腳時機：傍晚／睡前，按摩泡腳時間約10分鐘

準備藥材及作法:浮小麥5錢、白芍3錢、黃耆3錢、桂枝3錢、路路通2錢、益母草3錢，水量約2500~3000c.c.左右，水溫為39~42度C。

中醫教妳把握產後瘦身黃金期

本文授權自扶原中醫診所《中醫教妳把握產後瘦身黃金期》

關鍵字： 減重健康 產後瘦身 中醫健康 郭大維
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