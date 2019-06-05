▲雲霄飛車狂甩腹悶痛，她返台就醫驚見「13公分肝腫瘤」。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

今年37歲的蔡小姐，3年前到日本遊樂園玩，乘坐雲霄飛車時，歷經多個高速急轉彎後，感覺腹部悶痛不適，回台就醫檢查竟發現13公分大的肝腫瘤，後來雖接受手術切除，卻在肺部發現癌細胞轉移，開始服用一線口服藥物，讓病情趨於穩定。去年2月又在肺部發現新的腫瘤後，開始接軌使用二線口服藥物，病情穩定控制長達一年，還能正常去上班。

晚期肝癌藥物治療再傳新福音！衛生福利部中央健康保險署公布，自民國108年6月1日起，將晚期肝癌二線口服藥物納入適用第二線藥物治療之健保給付。另外，原本規範半年3次局部治療後才能申請健保給付的一線藥物，也放寬給付條件，調整為一年3次局部治療，有望嘉惠更多患者。

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收治案例的台灣消化系外科醫學會理事長李金德表示，一線口服用藥是全球第一個經研究證實，能延長肝癌患者存活期的藥物，可同時阻斷肝癌細胞血管生成與腫瘤細胞增生，達到延長晚期肝癌患者存活時間、延緩疾病惡化等治療目標。

▲健保6月1日起將肝癌二線口服藥物納入給付。（圖／記者嚴云岑攝）

民國106年後，二線口服藥物新藥的出現，更為晚期肝癌患者點燃生命之火，提供一線及二線用藥接軌治療的新選擇。而此次健保一線擴大給付、二線納入健保的新制，對許多晚期肝癌患者來說更是雙重福音，除了減輕經濟負擔，還能獲得更完善的治療。

台灣肝癌醫學會秘書長林成俊醫師指出，過去肝癌一線口服藥物，必須在「半年3次局部治療」條件下才能申請健保給付，短期內接受太密集的局部治療，容易造成患者肝功能損傷。目前健保給付規範放寬為「一年3次局部治療」，不但能提高治療效益，免除不必要之影像學檢查與輻射暴露，必要時也有足夠的肝功能再拼二線治療。

林成俊強調，以往晚期肝癌患者平均壽命大約是6個月，所幸近年肝癌治療蓬勃發展，其中透過臨床一二線口服藥物接軌治療，平均生命可延長26個月。這次通過健保給付，預計將造福國內約1000~1400位患者，也將大幅減輕患者每月的醫藥經濟壓力。