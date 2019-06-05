▲首屆「世界食安日」就在端午節！衛福部集結4部會表決心。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

聯合國2018年底通過決議，將每年6月7日訂為「世界食品安全日」（World Food Safety Day），為響應世界食品安全日創立元年，衛生福利部邀集經濟部、教育部、行政院農業委員會及環境保護署共同辦理跨部會記者會，強調從農場到餐桌守護食品安全的決心。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，消費者日常必需品從環境永續、糧食安全、產製加工、國際貿易到末端之消費者教育，各個食物鏈環節均有其重要性。為提升食品安全管理，政府於2016年6月推動「食安五環」政策，各部會一起努力。

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許輔表示，行政院週一才針對世界食品安全日召開首次開食品安全會報，統整歷年來食品檢驗稽核等數字，發現許多項目都比往年提升了15~18%，甚至高達2倍之多，且在合格率部分，也有顯著提升。

衛福部長陳時中表示，為了把關從農場到餐桌的食品安全，衛福部已推動食品業者登錄機制，掌握全台45萬家次業者基本資料及分布動態，並全面強化稽查量能，進而針對不合格業者加以輔導、改善。

食藥署副署長林金富也提到，台灣的食品有2/3都仰賴進口，食藥署也逐年提升市售進口及國產食品之抽驗率，並因應節慶加強特定產品查驗。

陳時中補充，食安問題不只國人重視，世界也非常重視，目前衛福部針對各項食品檢驗標準，都是依照國際規範，且「吃得越多的訂越嚴」，以免化學物質在人體累積過量。不過，他也提醒，國人在食安上，也要均衡飲食，不要過量，以免產生不好的結果。

為了讓民眾一同響應世界食品安全日，行政院舉辦即日起至6月14日舉辦「我響應･我號召」活動，民眾只要至衛福部、環保署、農委會、經濟部、教育部之粉絲團響應，就有機會得到豐富獎項，民眾可趁端午連假時多多參與。