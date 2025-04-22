施工鷹架倒榻壓死移工　台大醫院道歉：協助家屬向廠商求償

▲台大醫院外牆拉皮工程鷹架倒塌，一名移工罹難。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院東址的外牆拉皮工程昨日發生鷹架倒塌事件，造成一名外籍移工罹難。對此，台大醫院發言人陳彥元今表示，目前工程已全面停工，後續由地檢署介入調查，將全力協助受害者及其家屬向廠商求償。

台大醫院東址正在進行外牆更新工程作業，昨日一早發生鷹架倒塌意外，據媒體報導，鷹架是從10層樓高度倒塌，但第一時間並沒有傳出有人員受傷，僅波及一輛車子，不過今日確定有一名外籍移工罹難，在今晨才找到遺體。

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陳彥元指出，該名移工蘇亞曼（SUYATMAN）是昨天早上8點進入工地，遺體是在凌晨發現，院方有承認是工安意外，但具體發生情況還要等檢察官釐清，目前全案已經交由地檢署偵辦。

院方也針對此事件發出聲明強調並對受害者及其家屬表達最深切的關懷與歉意，院方已於第一時間啟動應變機制，全力配合相關勞檢與檢警單位的調查，釐清事故原因及責任歸屬，將全面釐清責任，將全力協助受害者及其家屬，向廠商求償，並提供相關協助。

台大醫院聲明稿全文如下：

針對本次發生於台大醫院院區的外牆施工鷹架部分倒塌意外事件，本院深感遺憾，並對受害者及其家屬表達最深切的關懷與歉意。醫院已於第一時間啟動應變機制，全力配合相關勞檢與檢警單位的調查，釐清事故原因及責任歸屬。

本次施工工程係由翔聯企業股份有限公司承攬，台大醫院並委託何仁群建築師事務所擔任設計及監造工作。院方將全面釐清責任，並要求相關單位負起應負之賠償責任。

我們秉持「病人安全第一、民眾安全優先」的原則，立即展開以下五項因應措施：

一、提供安全動線，確保民眾出入安全。

二、全力配合勞動檢查與檢警單位調查作業。

三、重新嚴格檢視所有工程的安全性，以儘速安排危險鷹架的拆除與善後作業，避免再次發生危害事件。

四、本院將全力協助受害者及其家屬，向廠商求償，並提供相關協助。

五、檢討既有施工監督與安全流程，強化預防機制，杜絕類似事件再發生。

本次事件針對本院內部員工，亦已啟動關懷與支持機制，提供心理輔導及所需協助，盼一同度過本次憾事。

台大醫院將依約督促承攬廠商對此次事件負擔工程與監造安全之責任，全面檢討改進。我們承諾會以最嚴謹的態度面對此事，確保民眾與病患的安全不受威脅。