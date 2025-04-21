50歲男常「感冒發燒」打高球突昏倒　竟是罹急性骨髓性白血病

▲醫師提醒，常有疲倦、感冒，要盡快就醫檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

50歲的許先生過去一個月，卻常有疲倦、骨骼疼痛、感冒發生等狀況發生，某次在高爾夫球場眩昏倒送醫，才檢查出罹患急性骨髓性白血病。醫師指出，急性骨髓性白血病常見症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」，因不具特異性，易被民眾誤認為貧血、感冒，延誤就醫時機。

急性骨髓性白血病 (AML) 是成人最常見的血癌，台灣每年約新增950至1000人病患，由於症狀不典型，且病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，可說是最惡名昭彰的癌症之一。

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中華民國血液病學會「急性骨髓性白血病工作組」召集人、台大醫院血液腫瘤科教授侯信安醫師指出，伴隨高齡化趨勢，國內急性骨髓性白血病發生率逐年攀升。且過去認為此疾病好發於年長者，但台灣一項回溯性研究顯示，50歲至59歲中壯齡患者增加幅度顯著，呼籲中年民眾不應輕忽。

侯信安指出，急性骨髓性白血病主要是骨髓幹細胞基因突變，導致癌細胞過度增生，進而影響正常血球的數量，恐引發敗血症、肺炎或出血等嚴重併發症，因此一旦確診就要和時間賽跑，盡快治療以達到緩解、控制病情，避免惡化，近年國內已陸續引進多種治療藥物，明顯改善急性骨髓性白血病的整體存活率。

急性骨髓性白血病患者在致病過程中，會發生基因突變，NGS檢測能幫助醫療團隊在治療前及早針對突變基因。中華民國血液病學會理事長柯博升醫師也呼籲，相對於固態腫瘤，急性骨髓性白血病的標靶藥物不僅能延長患者存活率，也提供了痊癒的可能，基於提高「痊癒」的前提下，希望未來政府可放寬給付條件與加速藥物核准，增加藥物可近性提升患者存活率。