醫院競爭激烈「免費送抗生素」成黑數　醫憂：影響孩童神經發育

▲抗生素若濫用，除恐提高抗藥性，也可能誘發其他疾病如ADHD。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部雖長年監測醫界抗生素使用，但醫師表示，類似調查揪不出某些黑數，例如部分地區因醫療院所競爭較為激烈，為「求好心切」、提高及早治癒機會，會直接「送」抗生素給患者，這種行為不僅可能提高抗藥性，也可能誘發某些疾病如注意力不足過動症（ADHD），能免則免。

台北醫學大學附設醫院兒科部主任張璽指出，團隊進行的研究發現ADHD恐與兒童早期的抗生素使用具相關性，而國內的ADHD多年沒有下降趨勢，也可能與抗生素沒有妥適使用有關，例如門診曾發現家長帶孩子就醫時，拿出先前在他院領到的抗生素，卻查不到任何健保紀錄，代表此為私下送給病人的藥，即使是國家型大調查也無法釐清類似個案有多少。

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張璽表示，這種情形已見過不只一次，並不少見，且北、中、南部皆有耳聞，推測是醫師擔心延誤病情而送藥，雖出於好意，但若未經充分評估便給予抗生素，尤其在2歲前使用，恐對孩子腸道菌相與神經發育造成影響。

此外，部分醫療院所因市場競爭激烈，為求好心切，也可能透過贈送抗生素的方式，拉高儘速康復的可能性，孩子卻恐暴露於過度用藥風險，對此問題各界仍應重視。

張璽指出，抗生素不是愈早用愈好，若症狀不嚴重，家長可主動向醫師表達，希望多觀察幾天，並承諾若無改善「會回診」，使醫師能放心、不急於開藥，且如今許多醫師與已習於和家長採用「共享決策」模式，既顧及專業，也可使家長意願獲得尊重。

對於ADHD，張璽則提醒，ADHD的小孩在家中可能僅被視為活潑，但在學校群體中，過動與注意力不集中往往會影響課堂學習與人際關係，建議家長、老師保持密切溝通，若有疑慮，應及早帶孩子至小兒科、小兒神經科評估。