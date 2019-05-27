「腸躁症、腸胃炎」分不清？醫授「分辨關鍵」：看腹痛時間

▲腸胃炎和腸燥症腹痛時間和症狀不同，不少人易搞混。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

有些人在出現腹痛、腹瀉的症狀時，大多會以為自己得了腸胃炎，但不少人就醫後才發現是「大腸激躁症」。醫師指出，腸燥症和腸胃炎「腹痛時間」不同，腸燥症通常是長期腹痛，會有便秘、排便習慣改變，而腸胃炎則是短暫腹痛，會出現腹瀉、嘔吐等。

台大醫院胃腸肝膽科主治醫師曾屏輝指出，腸胃炎是指胃、大腸、小腸等器官發炎，通常分為病毒性、細菌性及原蟲感染，症狀大多都是急性的，會有「短期腹痛、腹瀉、嘔吐和發燒」等症狀，而腸躁症則是較長期的症狀。

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而目前腸躁症診斷標準包括「腹痛、脹氣和排便有關（排便後會暫時紓解）」、「排便次數改變（便秘、腹瀉）」和「大便型態改變（如硬塊、稀軟、水便）」3個主要症狀，發生時間超過6個月以上，只要最近3個月每週至少超過1天有2個症狀就可確診。

▲腸躁症患者會有長期腹痛、常便秘等症狀。（圖／ETtoday示意圖）

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，根據基金會整理2013-2018年針對4,262位民眾的調查結果，分析民眾是否有三種腸胃道問題困擾，包括常感到腸胃不適（如腹脹、腹痛、常腹瀉、常便秘)，結果發現，在各項腸胃道問題有困擾者，蔬菜和水果攝取均較無困擾者少，蔬菜、水果攝取份數和腸胃道問題困擾發生成負相關。

要維持腸道健康，一定要均衡攝取蔬果，根據衛福部107年公告每日飲食指南，以成人每日攝取2,000大卡熱量而言，每日應攝取至少4份蔬菜、3份水果。許惠玉強調，日常一定要攝取足量蔬果，建立腸道好的菌相，打好腸道根基，才能遠離遠離腸躁等腸道問題。