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便秘就是要狂吃蔬果？　醫解析「便秘4證型」：這種人吃了更嚴重

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▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲久坐、少運動和工作生活壓力，都是現代人便秘原因。（圖／ETtoday示意圖）

記者趙于婷／台北報導

便秘儼然已是現代人的文明病，工作久坐、少運動、壓力、飲食偏差和三餐不定時等都可能是便秘原因。中醫師指出，而在中醫觀念便秘分4種證型，包括「胃腸實熱型、肝脾氣滯、脾腎陽虛和血虛陰虧」，其中脾腎陽虛屬於「冷秘」，這種人若為了排便狂吃蔬果，反而會越吃越嚴重。

台北市立聯合醫院中醫師蔡佩怡指出，若有長期便秘困擾，身體會從腸道吸收過多的毒素或是過敏源，引起過敏反應，且食物滯留在腸道時間太久也容易產生致癌物質，特別是燒烤、加工肉品滯留體內越久傷害越大，罹患大腸癌的機率也會大大提高。

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▲▼蔬菜,甜橙,柑橘,水果,蔬果,維生素,植化素。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師提醒，冷秘型的人吃過量蔬果反而無助排便。（圖／翻攝自pixabay）

在中醫觀點中，便秘有4種證型，「胃腸實熱型」屬於「熱秘」、「肝脾氣滯」屬於「氣秘」、「脾腎陽虛」屬於「冷秘」、血虛陰虧則屬於「虛秘」。蔡佩怡說，不同便秘型的日常飲食注意各有不同，並非只是一味的補充蔬菜水果高膳食纖維食物，因水果屬性多偏涼，「冷秘」型的人吃多反而會加重便秘。

蔡佩怡提醒，「熱秘」可多吃蔬果多喝水，避免烤、炸、辣等過於溫燥食物；「氣秘」則要少吃豆類、糯米製品等不消化食物，避免久坐。

「冷秘」要避免生冷食物，飲食可酌加蔥、薑、蒜等辛香料暖暖腸胃，適度運動，尤其是下半身及腹部運動，或是溫水泡腳可促進循環，增加腸蠕動。「虛秘」則要避免生冷及溫燥食物，可多食黑芝麻、黑木耳、櫻桃、葡萄等滋陰補血食材。
 

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關鍵字： 便秘 大便 中醫健康
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