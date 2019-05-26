把尿管當鼻胃管用！八點檔「荒謬醫療畫面」曝　醫揪17張圖打臉

▲劇組拍攝醫療情境時，建議可諮詢醫事人員，避免鬧烏龍。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇－世間情）

文／ICU醫生 陳志金

日前我在臉書貼出八點檔的一張「插管照片」，引起網友不小的迴響，醫療人員看了，當然覺得非常的荒謬又好笑！結果，網友的留言更好笑，又提供了更多的照片，所以，為了方便大家閱讀，我就把照片和留言集結在一起，讓大家一次笑個夠！（當然不是啦！^_^）

身為專業的醫療人員，大笑之餘，我們也希望能藉此機會好好的教育民眾，同時也呼籲製作單位，有醫療相關的場景應該先諮詢專業人員，以免誤導觀眾。

請繼續往下閱讀...

▲圖一左錯誤的地方有兩個（圖／ICU醫生 陳志金提供）

1. 插管維持呼吸道通暢、使用呼吸器的管子（稱氣管內管）用錯了（應該要用圖一右下的A）！演員口中那一根，是連接呼吸器的「蛇形管」（圖一右下E的部分，沒錯，就是因為形狀像蛇，所以它被稱為蛇形管）。影片中，等於是省略掉了ABCD四個部分，直接把E插入演員口中！

2. 已插管的病人，是「不須」使用鼻導管(Nasal cannula)供氧（演員鼻中的管子）的，因為此時，經由鼻腔給予的氧氣，是「無法」進入肺部的！鼻導管(Nasal cannula)供氧，一般是用於病情比較輕、氧氣需求比較低、無「通氣」需求的病人。這個鼻導管的掛法也是錯的：要掛在雙耳上，然後，耳後垂下來的管子，再束在下巴下方（如圖一右上那位病人）。

不過，因為網友的留言實在太好笑了，所以一併附上來，讓大家能夠保持快樂的心情來學習新知。

「請問，這另一端是要接洗衣機嗎？」

（必須聲明：這根管子是醫療上，本來就有在使用的，只是用法錯誤而已，真的不是拿洗衣機排水管來用啦！）

「不止珍珠、芋圓、粉圓、湯圓，這個連肉圓、獅子頭都能吸了吧？」

「誰把我家門口洗手台的排水管偷走了？」

「今天這樓實在太歡樂了！忍不住潛水爬出來了」

「哈哈哈哈…剛去浮潛回來啦！」

「難道我是女飛官也要告訴你嗎？」

「這是要灌北京烤鴨吧？」

「這不是剛剛另一個病人用來做大腸水療的那根嗎？」

「靠腰，午餐時間看到，害我飯噴出來」

「這endo大概 87Fr吧？」（Endo是氣管內管的簡稱，Fr是醫療上測量直徑的單位3Fr＝1 mm, 所以，網友說的87Fr大約是3公分，奇怪？我還真的認真去計算了～不過，氣管內內的粗細，我們也不是用Fr來量的啦～^_^）

「說真的，這些電視會害死人耶！我真遇過學妹亂接，然後跟我說電視就是這樣演的」

「這個痰可以抽的很乾淨～」

「這是FDA最新核可的....酒後專用....嘔吐吸納管....」

「是在含什麼啦～～～以為自己是加油孔喔」

「是要從食道清洗到下水道（直腸）用的嗎？？？」

「這明明是魚缸抽水的虹吸管咩」

「笑到並軌...太歡樂了」

「插這種管的確痛苦」

「看來...當演員真的很辛苦啊～」

▲圖二（翻攝自YouTube／翡翠台）

其實，香港的影劇也出現過一模一樣的插法（圖二 網友提供），至於是誰抄誰的？還是道具是同一組人準備的？就不得而知了！如果演員們發現，原來自己是這樣被整了，不知道有何感想呢？^_^

▲圖三（翻攝自YouTube／三立台劇─金家好媳婦）

網友也提供一張（圖三），其實算是比較貼近醫療現況的，只是，這樣簡單的用膠帶黏一黏，管子容易滑脫，這就會變成是護理人員的惡夢了！當然，它的A部分是對的，B部分也是錯的（AB請見圖一右下標示）

▲圖四（翻攝自YouTube／三立台劇－世間情）

圖四這個管子當然就是錯的！這樣真的很像在喝珍珠奶茶耶～

▲圖五（翻攝自YouTube／翡翠台）

不過，說也奇怪，港劇竟然也有一樣的畫面（圖五）！

▲圖六（翻攝自YouTube／TVBS台）

圖六插管病人是無法發出聲音講話的喔！這樣的固定氣管內管，護理師也會很抓狂的！

▲圖七（網友提供）

圖七 這個就更離譜了！把尿管當成鼻胃管來使用！希望道具組拿的是全新的吧？演員如果知道會崩潰吧？（網友提供，出處不明）其實，在很少見的情況之下，真的會這樣使用，就是鼻咽大出血的時候，我們有時候會使用尿管，把水球打起來，壓迫止血。不過，這樣的病人，通常是已經插管了！

▲圖八（網友提供／民視台劇－大時代）

圖八 尿管拿來當靜脈留置針也是很天才的想法耶！是隨便有什麼管就用什麼管嗎？

▲圖九（網友提供／民視台劇－風水世家）

圖九 這個頭部外傷的包紥也很有喜感！這個是在包頭髮啦！不過，網友Kuso製圖說「人家頭型本來就長這樣啊！」

一般如果是外傷有手術，頭髮是會被剔除了！不過，如果只是為了這個鏡頭就要阿桑犧牲這「半屏山」，她應該會不肯吧？就將就點吧～

▲圖十（翻攝自YouTube／三立台劇－世間情）

圖十 這個鼻導管總算戴對了！但是，慢著，這頭上貼的是心電圖貼片啊！

▲圖十一（翻攝自YouTube／台視台劇－哇！陳怡君）

圖十一 這鼻導管戴錯了，戴法請見圖一右上。

▲圖十二（圖／ICU醫師陳志金提供）

圖十二 這個氧氣面罩上下戴反了。

▲圖十三（圖／ICU醫師陳志金提供）

圖十三 這個不是氧氣面罩，這個是甦醒球(Ambu Bag) 在使用的面罩，而且上下也戴反了。甦醒球是在插管前或是麻醉前在使用的。

▲圖十四（翻攝自Youtube）

圖十四 這個就很扯了！包成這樣，氧氣要怎麼吸進去啊？

▲圖十五（圖／民視台劇─春華望露）

圖十五 這個綠色布巾的洞口太低了，那不是心臟的位置！從這裡要開到心臟，當然非常困難囉！有網友說是「心臟下垂太厲了嗎？」

▲圖十六（翻攝自youtube／民視台劇─春華望露）

圖十六 這明明是腹部（肚子）的斷層掃描(CT)，要怎麼看出腦（顱內）出血啊？是腦袋被移植到肚子了嗎？

▲圖十七（網友提供）

圖十七 這是鎖骨骨折的時候會穿的「8字肩帶」是像揹背包一樣的穿法。像這樣「前揹」雖然可以防扒手，但是，就沒有效囉！網友說「是要把胸部集中托高的概念嗎？」說不定會帶領一波時尚潮流喔～

其實，笑笑之餘，我們也要來學一下正確的知識！一般民眾，下一次若再看到，應該會笑得更大聲吧？道具組也應該要諮詢專員人員（演員很辛苦的，不要這樣折磨她們啦！當她們發現這樣被整的時候，應該會很不爽吧？^_^）。醫學、護理、呼吸治療、藥劑等學生，這裡也提供各位參考，當你的親戚朋友在問你，為什麼這麼好笑的時候，你就可以分享這篇跟他們說明。

本文經ICU醫生 陳志金授權，轉載自《八點檔與起笑的距離 — 那些荒謬的醫療畫面與被惡整的演員》