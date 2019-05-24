害你失憶又烙塞！醫曝「頭痛發威」還有40個超慘下場

文／林志豪（腦神經內科醫師）

一般人聽到「偏頭痛」這三個字，腦袋裡第一個浮現的是脈搏式跳動，讓人難受的頭痛。但偏頭痛之所以名列十大失能疾病之一，是因為它是一種神經系統疾病，對人的身心有廣泛的影響。其實偏頭痛除了核心症狀，也就是大家最熟悉的單邊脈搏性頭痛，會伴隨噁心嘔吐，怕光怕吵等等，偏頭痛患者也可能會出現各種附加症狀，像是可能會心情低落，容易疲憊等等。

這次，我要幫大家做個總複習，讓大家可以從感官、身體、認知三大方向，來了解偏頭痛患者可能會出現的症狀！

【感官】

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1.視覺障礙：出現複視、重疊影像、半邊偏盲，或出現盲斑、亮點、色線等的閃動、跳躍。

2.畏光：偏頭痛會導致對光的敏感性提高，你可能會害怕LED燈光，或是電腦螢幕的藍光。

3.耳鳴：你可能會聽到鈴聲，咔噠聲，嗡嗡聲，或甚至是心跳的聲音。

4.聲音恐懼症：會對某種特定的聲音產生恐懼，可能是小狗吠聲，或是機器高速運轉的聲音。

5.異感痛（疼痛敏感）：有異常性疼痛的人，即使是頭髮碰觸到皮膚，也會有嚴重的疼痛。

6.四肢或臉部有刺痛感：會在四肢或臉的一側感覺到刺痛，或者灼燒感。

7.對氣味敏感：像是對香水，瓦斯味等各種氣味變得更加敏感。

8.嗅幻覺：又稱為幽靈嗅，會聞到不存在的味道，可能是菸味、垃圾腐敗等惡臭味。

9.動暈症：在交通工具移動時，產生的不舒服症狀，包括腸胃不適、噁心嘔吐、眩暈、面色蒼白及冒冷汗等。

10.平衡失調：感到頭暈，暈眩。

11.失語症：口語表達能力常會受到影響，如內容紊亂、不合文法，或常常遺漏某些重要的關鍵字。

【身體】

12.肩頸疼痛僵硬：研究顯示，肩頸部位緊，痠痛也是偏頭痛的附加症狀喔！

13.顳顎關節疼痛：下顎痛，有時甚至牙齒也會感到疼痛。

14.鼻竇疼痛：鼻竇會感到疼痛或悶張感。

15.耳朵痛：感受到耳朵也出現脈搏式疼痛，或者是有壓力感的脹痛。

16.頭痛：偏頭痛的疼痛範圍有可能是兩側痛、後腦杓痛，甚至整顆頭都會痛，疼痛感有如血管「搏動」般的規律性。

17.肌肉無力：大腦化學物質多巴胺的下降，可能會導致你出現疲勞，肌肉無力的症狀。

18.暫時性癱瘓：身體一側出現肌肉無力和暫時性麻痺。

19.全身痠痛：感覺身體很多部位都很痠痛不適，也可能出現纖維肌痛症。

20.噁心嘔吐：許多人偏頭痛時都會出現噁心反胃的感覺

21.便祕：當消化系統減慢時，有時腸道也會受到影響，導致便秘

22.腹瀉：在24小時內有三次或更多次稀便，而且通常伴胃痛或腹部絞痛。

23.肚子痛：腹部疼痛位置靠近中線或肚臍周圍，而且是中度至重度強烈的疼痛。

24.突然嘴饞：可能會對某個食物出現強烈渴望，突然很想吃甜食，或炸物等等。

25.忽冷忽熱：偏頭痛發作時，會影響體溫調節，出現忽冷忽熱的症狀。

26.四肢冰冷：患有偏頭痛的人也會感到有點冷，特別是在手腳四肢部位。

27.鼻塞流鼻涕：偏頭痛除了影響嗅覺，也可能導致鼻炎發作。

28.頻尿：偏頭痛也可能會出現頻尿的症狀！

29.打呵欠：如果你在沒有睡眠不足，或是有精神的情況下打哈欠，那麼你的大腦可能在發出偏頭痛發作的信號。

【認知】

30.頭腦混沌：會覺得自己反應變得遲鈍、思緒清晰度下降。

31.困惑：你可能會混淆對象，認錯方向，不能像以前一樣處理訊息。

32.注意力不佳：偏頭痛發作期間，以往只需要花你一分鐘做的事情，會變得需要更多時間。

33.記憶障礙：像是當你走進家裡房間，卻又會馬上忘記自己為什麼走進去。雖然每個人都會有記憶失誤的時候，但偏頭痛患者發生機率更高一點。

34.疲勞 ：經常感到疲倦疲也可能是偏頭痛的徵兆之一。

35.易怒：在偏頭痛發作之前，可能會變得易怒，焦躁不安。

36.小兒腹痛哭鬧：每天至少三小時，每週超過三天，至少三週的持續哭鬧不休，常被歸因於一種常發生於嬰兒的腸絞痛。有研究指出，六到十八歲的兒童及青少年的偏頭痛，與嬰兒時期的腸絞痛病史有關連性。

37.憂鬱症：偏頭痛發作時，也可能讓人出現憂鬱症症狀，像是持續的情緒低落，對事物失去興趣及動力等等。

38.焦慮：偏頭痛發作期間的焦慮很常見，會讓你開始擔心一些糟糕的情況。

39.人格解體：覺得自己的感受、感覺、情感和行為並不屬於自己，而更像是外部他人的經歷。

40.愛麗絲夢遊仙境綜合症：會覺得自己某部位或全部的身體，變得要比往常來得大或小 ，有時更伴隨著視幻覺，有視物不對稱感 、喪失現實感和雙重性身心。

※更多頭痛資訊請見《林志豪醫師腦神經教室》。