「喝鹿、鱉血」竟敗血性休克！他生飲30c.c.蟲卵、細菌全下肚

▲飲用生鱉血，恐會將寄生蟲卵、細菌吃下肚，引發敗血性休克。（圖／翻攝自維基百科）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名66歲朱先生日前與友人餐敘時，宴席中喝下生鹿血及生鱉血，以為能強身健體、補腎壯陽，沒想到回家後出現發燒、嗜睡、畏寒等症狀，症狀持續兩天才緊急送醫，檢查後確診為敗血性休克，所幸經住院治療一周後，才從鬼門關走回來，嚇得他直呼：「再也不敢喝生鹿血和鱉血了！」

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志表示，敗血症患者臨床上不罕見，但此翁無糖尿病與其他慢性病，菌尿狀況很輕微，肺部、皮膚均無明顯感染跡象，近半年內亦無旅遊史，患者到院時卻呈現敗血性休克合併多重器官衰竭的現象，十分不尋常。

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經注射廣效抗生素治療兩天，血壓狀況仍不穩定，直到住院兩天後血液培養報告顯示為抗藥性的大腸桿菌，經培養報告調整後線抗生素後，敗血性休克情形才逐漸改善。

經詢問後，患者太太坦承他平時就有吃動物性補品的習慣，日前與朋友聚餐時，更喝下30cc的生鹿血及鱉血。同行友人（生鱉、鹿血加高梁）也出現類似症狀，所幸其他人在家自行服用退燒藥，休養後並無大礙，唯獨他出現嚴重併發症，甚至險些丟了命。

▲患者到院時呈現敗血性休克合併多重器官衰竭的現象。（圖／亞大醫院提供）

陳虹志解釋，該患者「分享」的鱉魚若是由民間養殖得來的，養殖業中使用抗生素的目的原是治療細菌感染性疾病，及預防細菌感染性疾病的發生，若使用過當就會造成抗藥細菌產生。

就算民眾吃的是野生的鱉魚，以2008年台灣大學對台灣河川水中殘留藥物的實驗證明，河川水中充斥著健保開立的抗生素、止痛藥、以及慢性病用藥，就算是飲用野生的生鱉血，一樣有可能會造成抗藥性細菌感染，更何況鱉還有水蛭等寄生蟲卵存在可能，故生飲實在非常危險。

陳虹志指出，大腸桿菌是人體腸道內正常菌群，大部分不會致病，但當大腸桿菌離開腸道，常見的情形是入侵泌尿道引發尿路感染，而該患者有可能是生鱉血經由口腔、食道、胃壁黏膜吸收後造成菌血症。

他提醒，盡量少吃來路不明的生食，而大腸桿菌在70度以上的高溫即可被消滅，建議將蔬菜、肉類煮熟後再食用，處理食材時，生肉和熟食的砧板、刀子也應分開使用，以避免病菌交叉感染。最重要是避免生食，還有不要輕信坊間偏方來「以形補形」，若出現性功能障礙應求助泌尿科治療。