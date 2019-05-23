ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「喝鹿、鱉血」竟敗血性休克！他生飲30c.c.蟲卵、細菌全下肚

ETtoday健康雲

▲▼鱉。（圖／翻攝自維基百科）

▲飲用生鱉血，恐會將寄生蟲卵、細菌吃下肚，引發敗血性休克。（圖／翻攝自維基百科）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名66歲朱先生日前與友人餐敘時，宴席中喝下生鹿血及生鱉血，以為能強身健體、補腎壯陽，沒想到回家後出現發燒、嗜睡、畏寒等症狀，症狀持續兩天才緊急送醫，檢查後確診為敗血性休克，所幸經住院治療一周後，才從鬼門關走回來，嚇得他直呼：「再也不敢喝生鹿血和鱉血了！」

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志表示，敗血症患者臨床上不罕見，但此翁無糖尿病與其他慢性病，菌尿狀況很輕微，肺部、皮膚均無明顯感染跡象，近半年內亦無旅遊史，患者到院時卻呈現敗血性休克合併多重器官衰竭的現象，十分不尋常。

請繼續往下閱讀...

經注射廣效抗生素治療兩天，血壓狀況仍不穩定，直到住院兩天後血液培養報告顯示為抗藥性的大腸桿菌，經培養報告調整後線抗生素後，敗血性休克情形才逐漸改善。

經詢問後，患者太太坦承他平時就有吃動物性補品的習慣，日前與朋友聚餐時，更喝下30cc的生鹿血及鱉血。同行友人（生鱉、鹿血加高梁）也出現類似症狀，所幸其他人在家自行服用退燒藥，休養後並無大礙，唯獨他出現嚴重併發症，甚至險些丟了命。

▲▼。（圖／亞大醫院提供）

▲患者到院時呈現敗血性休克合併多重器官衰竭的現象。（圖／亞大醫院提供）

陳虹志解釋，該患者「分享」的鱉魚若是由民間養殖得來的，養殖業中使用抗生素的目的原是治療細菌感染性疾病，及預防細菌感染性疾病的發生，若使用過當就會造成抗藥細菌產生。　

就算民眾吃的是野生的鱉魚，以2008年台灣大學對台灣河川水中殘留藥物的實驗證明，河川水中充斥著健保開立的抗生素、止痛藥、以及慢性病用藥，就算是飲用野生的生鱉血，一樣有可能會造成抗藥性細菌感染，更何況鱉還有水蛭等寄生蟲卵存在可能，故生飲實在非常危險。

陳虹志指出，大腸桿菌是人體腸道內正常菌群，大部分不會致病，但當大腸桿菌離開腸道，常見的情形是入侵泌尿道引發尿路感染，而該患者有可能是生鱉血經由口腔、食道、胃壁黏膜吸收後造成菌血症。

他提醒，盡量少吃來路不明的生食，而大腸桿菌在70度以上的高溫即可被消滅，建議將蔬菜、肉類煮熟後再食用，處理食材時，生肉和熟食的砧板、刀子也應分開使用，以避免病菌交叉感染。最重要是避免生食，還有不要輕信坊間偏方來「以形補形」，若出現性功能障礙應求助泌尿科治療。

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

關鍵字： 敗血性休克 器官衰竭 亞洲大學附屬醫院 腎臟科 陳虹志
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

香氣甜、外觀像藥膏...1歲童誤食DIY「蟑螂炸彈」農藥也下肚

皮膚秒黑潰爛！草藥「黑面馬」敷5分鐘　肚子水泡全炸裂

疝氣自己推！醫劃刀「彈出粉色肉團」驚：8公分腸子險壞死　

網紅白內障上身！直播「狂照美肌燈」傷眼...多吃這食材補救

工作升遷「男比女」吃香？女CEO靠「這招」跌破眾人眼鏡

癢到脫皮又拉肚子！「異位性皮膚炎」專找4種體質...這些禁忌別做

高血壓何時能停藥？怕傷身「擅停1~2天」反彈更致命

嘴臭、喉嚨卡卡！他氣管卡「隕石級」扁桃腺結石險喪命

準爸爸必看！陪產學會「這6招」　輕鬆成為產房神隊友

肝腫瘤也可用內視鏡手術！　單孔腹腔鏡成功切除1/2右肝　

讀者迴響

回到最上面