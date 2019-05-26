當心犯小人！12生肖「事業運」曝：屬馬耳根軟、蛇要低調

▲事業運勢要懂得把握機會、明哲保身。（圖／pakutaso免費圖庫）

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2019風暴再起！全球市場在2018年10月已然失血超過5兆美元，還是沒有消弭市場的擔憂，而另一股憂心力量反而出現了，那就是史上最長的牛市是否即將結束。讓我們用「另類觀點」的角度觀察之。易經財經專家陶文在新書《2019豬年開運賺大錢》跟讀者分享，12生肖國曆5/5～6/4大解析！十二生肖如何保持職場上進可攻退可守的事業運？

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【鼠】 （宜謹慎）

歲破之月，諸事不宜。雖有月德吉星照拂，本月依舊不利嫁娶。另外由於人際關係磁場出現緊張，因此謹言慎行成為了本月的必須。不過幸運的是，金錢運勢頗佳，這是個納財獲利好時段。值得提醒的是，事業異動稍安勿躁為宜。

【牛】

歲破之月，大環境充滿著諸事不宜的磁場。不過對於牛族們而言，卻是吉利非常，只因為「三合星」、「福祿星」併臨，這是個心想事成的月份。別人恐懼，我們貪婪，有意購買屋宅的自助型買家，值得進場。貴人能量高，大利廣結善緣。

【虎】 （宜謹慎）

吉凶交參之月，謹言慎行為宜。「歲德合吉星」出現在「歲破月」，再加上「六害星」的干擾，這是個不平靜的月份，因此謹慎是趨吉避凶的必須。不過「偏財祿」與「文昌星」併臨，老虎們有機會因為努力而創造了亮眼績效。

【兔】

雖然是「歲破」之月，對於整體大環境而言，這個月諸事不宜。不過對於兔子們而言，卻是機不可失。這個時候出現的機會，需要牢牢掌握。事業的異動值得考慮。唯一要提醒的是交通安全，勞累莫駕駛。愛情世界多采多姿，謹慎為宜。

【龍】

「太陽吉星」高掛，本月運勢容易有陽光普照的感覺。然而對整體環境而言，卻出現了「歲破」的現象，這個時候龍族們只要穩住自己的架式，依舊吉利可期。只是大環境不佳，宛如交通紊亂一般，自身謹慎外，還需要提防別人粗心。

【蛇】（宜謹慎）

本命之月也是歲破月，諸事不宜。幸運的是「歲德合吉星」臨月，此月適宜進行季度檢視，對於衝撞後所激盪出的點子，宜珍惜。劫財星氣勢旺，宜謹慎理財。本月不利嫁娶，愛情事務也宜低調面對。職場事務耐住性子，事緩則圓。

【馬】

歲破之月，諸事不宜。本月不利嫁娶。雖然太歲衝剋磁場混亂，不過卻是個十分理想的檢視月，檢視第一季的執行狀態，迎接火熱的第二季。這個月的投資與行事，最大的忌諱將會是「人云亦云」，耳根子輕，容易一事無成。

【羊】

歲破之月，理應諸事不宜。對於羊族們而言，卻是陽光普照的「譯碼月」，再加上「歲德合吉星」照拂，這是個值得執行大行動的月份，就從春天的回顧開始。今年夏天是羊族們的好季節，整理好再出發，迎向陽光，迎接好磁場。

【猴】

本命六合之月，理應諸事皆宜，無耐正逢「歲破」，對外的互動事務還是謹慎為宜。這個時候最好的策略，就是做好自己，外在環境磁場的影響就不大了。事業和家庭磁場都理想，異動的事務無須過於忌諱。女士們的愛情運亦佳。

【雞】

歲破之月，按理說應該是諸事不宜。不過由於「本命三合吉星」照拂，對於雞族們而言這是個吉利的月份。連續兩個月的調整步伐，本月可望承接機會。「家」的磁場頗佳，家庭事務或購屋置產值得努力執行。女性情緣運勢佳。

【狗】

雖然是「歲破」之月，大環境容易陷入紊亂，不過對於狗族們而言，卻是吉星高照、吉利可期。本月大利嫁娶。不過需要格外提醒的是健康與養生，還有事業的重大抉擇，都需要謹慎面對。雖然劫財星高掛，但低接還是有機會營造財富。

【豬】（宜謹慎）

歲破、六沖之月，諸事不宜。這是為什麼陶文提醒「重要事務」宜在上月趕緊啟動的原因。謹言慎行是趨吉避凶的必須，只因為避免招惹「五鬼小人星」。另外，由於「驛馬星」犯沖，喝酒不開車，勞累也請不要駕駛。交通安全很重要。

內容摘自《2019豬年開運賺大錢》／陶文（易經財經專家）／時報出版