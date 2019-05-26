趁年輕「養成4習慣」老了受用一輩子：好好睡覺太重要了！

▲20歲時年輕，往往熬夜還不覺得睡眠品質、注意力變差。（圖／翻攝Unsplash）

國際中心／綜合報導

20歲正處於健康狀態最好的時刻，生活、飲食習慣就算差，也極少會對身體造成影響，一旦出現問題，往往就來不及了。根據國外媒體《SELF》指出，必須趁年輕養成4個好習慣，到老就能受用一輩子！

1.每年定期健康檢查

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許多人20多歲時，身體看起來非常健康，並不會太注意自己身上的大小毛病，甚至常因工作忙、懶惰等等，習慣性的忍耐病痛，使小患醞釀變成大病。克利夫蘭診所的家醫科醫師Amber Tully提醒民眾，要去跟家庭醫師及醫院做定期健康檢查，讓瞭解你病史的人掌握健康狀況，若有出現症狀就能馬上盡早治療，治癒率也較高。

2.找到一項真正熱愛的運動

「運動與鍛鍊」對每個年齡層來說都非常重要！在20多歲時，花時間調整自己的運動步調，不管是瑜珈、健身、拳擊等，伯明翰醫學博士Erin Snyder指出，投入1~2年去訓練自己，看看身體的變化，會感到上癮且更有目標。即使遇到行程被打亂時，也能夠盡量撥空出來運動，持之以恆才是保持體態和健康的關健。

他也建議，如果還沒發現自己熱愛的運動是什麼的人，也可以嘗試戶外運動，像是爬山、衝浪、攀岩，有很多挑戰自我極限的可能性等著你去挖掘，有機會打破對人生的全新視野和體驗。

▲養成運動習慣，可以保持體態和健康。（圖／翻攝自pixabay）

3.學會烹飪煮自己愛吃的食物

外食族餐餐在外，很少能夠撥出時間來為自己好好料理一餐，其實烹飪並沒有那麼困難，你可以在每周留一個晚上出來準備晚餐或是隔天上班的便當，試著從食材挑選、烹飪中，找到下廚的樂趣，讓自己吃得健康又安心。假日你也可以為自己安排醫些烹飪課程，增進廚藝，長期下來不只省荷包，親手做美食更是生活的幸福來源。

4.好好睡覺 （不是開玩笑！）

家醫科醫師Amber Tully表示，20多歲的人最容易忽是睡眠的重要，即使前一晚熬夜，隔天還是能像充滿電的娃娃熱血沸騰，讓人不禁吶喊「啊~真是青春~」但請你千萬不要這樣殘害自己的身體！

長期剝奪自己的睡眠時間，專注力、記憶力和思考力會逐漸下降，甚至過於疲勞還會讓你置身在過勞的高風險意外中，請從年輕時就務必要睡滿7~9小時，並且盡可能在相同的時間睡覺和起床，避免陷入焦慮和憂鬱等健康問題。