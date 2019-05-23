香氣甜、外觀像藥膏...1歲童誤食DIY「蟑螂炸彈」農藥也下肚

▲網路販售的蟑螂炸彈，添加果糖使香氣甜美，殺蟲成份為農藥芬普尼。（圖／吳昌騰醫師提供）

記者謝承恩／綜合報導

小孩翻箱倒櫃，看到東西就好奇往嘴裡塞，連蟑螂藥也不放過！近日一位1歲多的男童，自行推開客廳裡的輕便塑膠櫃，把家人放在櫃子底下的「蟑螂炸彈」給吃下肚，由於「蟑螂炸彈」外觀像藥膏、聞起來又有糖果香氣，醫師提醒要小心放置，避免幼童誤食。

林口長庚兒童急診科主任吳昌騰22日PO文指出，一名1歲多的幼童因誤食蟑螂藥被送來急診，而兇手正是民眾自行網購而來的DIY殺蟲藥，又稱「蟑螂炸彈」，號稱蟑螂吃餌後，24~48內會發揮藥效，就連蟑螂死後，屍體被分食後都能以毒傳毒，達到連鎖殺蟑的威力。

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蟑螂藥不斷推陳出新，讓大人、小孩也真假難辨，該款蟑螂炸彈因外觀似藥膏、味道香甜，看起來就像糖果一般，一不注意就可能誤食。吳昌騰指出，這款DIY的蟑螂藥成分內含果糖、芬普尼、低筋麵粉等，而芬普尼是農藥一種，外觀如白色粉末狀的殺蟲劑，使用後恐會讓中樞神經失控，導致昆蟲死亡。

吳昌騰表示，芬普尼一般由胃腸道進入，會於脂肪及腎上腺積聚。其次為肝臟、胰臟，最後透過糞便排泄。雖然目前沒有相關資料，可明確評估芬普尼對人體的傷害，但一般使用的劑量低，不至於對健康產生影響，無須過度驚慌。