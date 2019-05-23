皮膚秒黑潰爛！草藥「黑面馬」敷5分鐘　肚子水泡全炸裂

▲婦人在後頸痠痛處膚草藥「黑面馬」，不到5分鐘，卻造成皮膚發黑潰爛。（圖／彰化醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

彰化一名56歲賴姓婦女日前因肩頸痛，敷了朋友介紹的草藥，只敷了5分鐘，後續卻引發火燒般疼痛，後頸又黑又腫，腹部長出水泡，直奔醫院掛急診。彰化醫院毒物科主任廖曜磐指出，賴婦確認是敷了「黑面馬」葉子，該草常被當成疼痛偏方，並無醫學根據，小心疼痛未解，先引起皮膚炎及過敏反應。

賴婦表示，她頸椎長骨刺，常會痠痛，朋友摘了某種草藥，要她將葉子搗碎後敷在後頸痠痛處，還再三告誡她，不能敷超過10分鐘，不然藥性太強，會有後遺症，「我很聽話，只敷了5分鐘就拿掉」，沒多久就感到皮膚紅熱，不料，隔了一晚，後頸竟變得黑腫，又熱又痛，像被火燒一樣，連腹部也冒出數十顆水泡，又癢又痛。

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▲患者腹部長了多顆水泡，又痛又癢。（圖／彰化醫院提供）

賴婦拿了她敷的草藥掛彰化醫院急診，急診醫師會診廖曜磐，有多次看診這類病人的廖曜磐一眼就看出那是「黑面馬」，謹慎起見，收治賴婦住院，4天後好轉才出院，賴婦吐了吐舌頭「沒想到草藥會那麼嚴重！」廖曜磐指出，賴婦後頸是接觸性皮膚炎，並引起廣泛性的過敏反應，以抗組織胺等抗過敏藥物治療後，才免於惡化成皮膚潰爛或蜂窩性組織炎。

廖曜磐說，坊間不少民眾視「黑面馬」為治療跌打損傷及筋骨痠痛的偏方，卻常造成皮膚灼熱、變黑、起水泡、糜爛等接觸性皮膚炎的發生，這類個案一而再地發生，主因是民眾以為草藥無害，何況又不是吃進肚子，只是敷在皮膚而已，不了解其嚴重性。

彰化醫院中醫師馮天祥表示，他曾看過敷了「黑面馬」的病人，不只是皮膚炎，還因黑色素沈澱，患部的皮膚黑了好幾個月還不退。他提醒民眾若要敷中藥，一定要看中醫師，不要亂敷藥，畢竟中藥經過合格驗證，才不會對身體造成危害。

▲黑面馬的葉、根液都有獨，接觸後會引起紅腫、脫皮，皮膚變灰黑色。（圖／彰化醫院提供）

衛生福利部中醫藥司指出，「黑面馬」又稱「烏面馬」，有著潔白似雪的小白花，屬外來種植物，可做為蝴蝶幼蟲食草、觀賞用。民間傳聞將鮮葉搗爛外敷，用於跌打腫痛、風濕性關節炎及骨刺，但其含有藍雪素（磯松素）等多種有毒物質，葉、根液接觸引起紅腫、脫皮，外用會使皮膚變灰黑色，久敷易造成皮膚潰爛。內服大劑量或長期服用可能對腎臟有毒害，達中毒劑量時可引起中樞神經系統麻痺致呼吸抑制、血壓下降及心搏停止。

▲醫師提醒請物亂試草藥偏方，若引發中毒則有致命風險。（圖／彰化醫院提供）

醫師提醒，台灣的傳統醫療，已有發展良好的中醫藥體系，民眾若身體不適，千萬勿胡信及亂試傳統草藥偏方或祕方，還是應循正常就醫管道。