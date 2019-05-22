疝氣自己推！醫劃刀「彈出粉色肉團」驚：8公分腸子險壞死　

▲當腸子掉出腹部肌肉的小洞，會形成腹股溝疝氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

一名八十多歲阿公罹患腹股溝疝氣，因疝氣多年，下腹部經常鼓起，由於平時多靠自行按壓推腸回復而不以為意，但近日發現原本都自己解決的問題，卻怎麼推都無法讓腸子復位，就醫檢查才發現約8公分的腸子已嚴重卡住，疼痛不堪並造成嚴重腸阻塞，緊急手術後，所幸腸子未壞死，復位及修補疝氣，才撿回一命。

大林慈濟醫院一般外科李政鴻表示，常發生在男性身上的疝氣，又俗稱為墜腸，一般會隨著年紀漸長，腹壁肌肉組織鬆弛加上腹腔內壓力增加，造成腹內器官經由疝氣囊跑到腹腔外；當腸子掉出腹部肌肉的小洞時，如沒卡死，在適當輕壓下，腸子即可推回腹內。

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若是一旦掉入的腸子過多或是沒有及時推回，這段在體外的腸子就會開始水腫，腫起的腸子比疝氣洞還大時，此時不論怎麼推都推不回去了，這就是所謂「箝頓性腹股溝疝氣」，此時必須立即開刀處理，否則腸道或腹內器官會因長時間卡在疝氣中而壞死，嚴重時會造成腹膜炎及敗血性休克，導致生命危險。

▲腹股溝疝氣卡住形成腸阻塞，變成大傷口的剖腹手術。（圖／大林慈濟醫院提供）

李政鴻指出，目前疝氣主要是用手術做矯正，在沒有腸子卡死的情況下，不論是用傳統或是腹腔鏡修補手術，兩者復發率及併發症都很低，病患都能夠很快速的恢復，不過等到腸子卡住造成壞死或是腸阻塞，手術則會變成大傷口剖腹手術，一住院就需要半個月的療程，所以疝氣平時沒有嚴重的徵狀，容易忽略及不重視，等到出問題時，則會小刀換大刀，得不償失。

李政鴻提醒，當發現肚子和大腿交界處有不明凸出物時，要盡快就醫檢查，與專業醫師討論最適當的治癒方式，如果放任不治療，受損部位容易隨著時間增長越變越大，也可能造成嵌頓性疝氣及腸壞死。此外，疝氣手術後1~3月內，不宜提重物、劇烈及過度運動，以免疝氣再度復發，飲食上注意清淡，切記辛辣，多吃水果和蔬菜，補充維生素有利於傷口癒合。