網紅白內障上身！直播「狂照美肌燈」傷眼...多吃這食材補救

▲直播主長期盯看3C用品、用美肌燈補光，對眼睛很傷。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

一名35歲的王姓女病患發現最近看東西，眼睛常常「霧茫茫」，看東西看不太清楚，就診時自述自己是「網紅」，一天大概要花好幾小時的時間擔任直播主，醫師經過檢查發現，王姓女子確診罹患「網紅白內障」，開乾眼症藥水並且建議配防藍眼鏡預防白內障加速惡化。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，一般網紅在直播時，為了營造氣氛，常常會把周圍的燈光調暗，且LED美肌探照燈通常都會打的很亮，此時LED強光與手機藍光直接照射在眼睛，對眼睛的水晶體造成很大負荷，但網紅需要常時間盯著螢幕熱情與網友互動，對於光源長時間的照射會導致水晶體混濁，進而形成白內障。

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▲長期使用3C產品，使水晶體慢慢病變老化，變成「網紅白內障」。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

陳主任也說，「網紅白內障」和白內障不太一樣，白內障是老化的自然現象，隨年齡增長，水晶體中的蛋白質慢慢病變、老化，或水晶體水分含量變少，都會使水晶體混濁。網紅白內障好發在年輕愛用手機者，陳瑩山指出，長時間緊盯3C 產品，是近年來使白內障年輕化的最大凶手。

▲飲食中多攝取紅蘿蔔、花椰菜等維生素，保護眼睛。（圖／翻攝自pixabay）

因此，陳瑩山建議網美網紅要「內服外用」保養眼睛，「外用」就是可以帶反藍光的眼鏡或反藍光的隱形眼鏡，「內服」包含多吃維生素 A 與胡蘿蔔素，如豬肝、鰻魚、紅蘿蔔、南瓜、韭菜等。另外，綠色蔬菜如綠花椰、彩椒、苦瓜；水果如柑橘、莓果、芭樂等，以及蝦紅素，如鮭魚、蝦、蟹、魚卵等；蔬果以橘紅色的含量較多。最後是維生素 E，如海鮮、蛋類、橄欖油、亞麻仁油、堅果、菠菜、蘆筍和奇異果。千萬不要為了當網紅網美，犧牲掉自己寶貴的眼睛。