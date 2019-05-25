吃早午餐更易胖！8種「超肥拼盤」熱量破千：炒蛋也上榜

▲周末時常睡到中午，早午餐一起吃，小心熱量超標不自知 。（圖／記者謝承恩攝）

文／李佳蕙

「周末是補眠的好時機，當然要睡到自然醒，再來份早午餐，慰勞整周的辛苦，讓身體充飽電，完美！」這真是天大的誤會！早午餐吃錯容易變胖，不但沒有讓身體充飽電，反而多了脂肪….

以下圖片為常見的早午餐，薯條、歐姆雷蛋捲、培根、德式香腸、烤麵包、兩片柳橙，看似營養豐盛，但其實非常不均衡，而且加一加熱量絕對1000大卡起跳，再加上隨意搭配一杯飲料，更加的驚人！

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以下表格為常見的早午餐食材，可以發現熱量都不低：

依序分析以上食材為什麼熱量會如此驚人吧~

1.歐姆雷蛋捲：雞蛋加上鮮奶油、油，吃起來滑嫩順口，但也吃了不少油。

2.培根：屬於油脂類！屬於油脂類！屬於油脂類！很重要！

3.薯條：澱粉經過油炸，容易吸油，熱量當然不低。

4.德式香腸：屬於加工高脂肉類，脂肪含量與其他肉類相比偏高。

5.班尼迪克蛋：雞蛋加上油，看起來油亮美味，當然油也不少囉~

6.薯餅：跟薯條是親戚，澱粉油炸容易吸油。

7.法式吐司：吐司裹上蛋液（雞蛋、糖、鮮奶、鮮奶油），再使用奶油油煎，最後淋上蜂蜜、砂糖、鮮奶油……等多種口味變化，層層加料，當然使原本的吐司熱量上升。

8.炒蛋：雞蛋與少量水打散，加入油拌炒蛋液，而蛋液會將油完全吸收，軟嫩口感來自於油及少量水分。

相信看完這麼多，大家一定很震驚，甚至覺得周末的早午餐被剝奪了！

別擔心，掌握以下技巧，一樣可以放心享受早午餐：

1.避免選擇熱量較高的蛋類料理（歐姆雷蛋捲）。

2.避免選擇培根、德式香腸，以非加工肉品取代（雞排、牛肉片、豬排）。

3.薯條、薯餅則一，兩人一起享用，可以減少熱量攝取。

4.盡量選擇歐式麵包（法國麵包、巧巴達、佛卡夏），油脂含量較少。

5.增加蔬菜攝取，生菜沙拉避免濃稠醬料（千島醬、凱薩醬、蜂蜜芥末醬），選擇和風醬、油醋醬。

6.避免果汁、含糖飲料，選擇無糖茶飲、咖啡、豆漿、牛奶。

7.吃早午餐當天，晚餐要減少主食、蛋白質份量，多補充蔬菜，彌補早午餐的攝取不足。

其實早午餐也可以輕鬆享用不長油喔，一起快樂迎接周末的早午餐吧！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。