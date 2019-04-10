累到爆！身體「有6小徵兆」＝你蛋白質吃不夠　你補對了嗎？



▲你有以下這些症狀嗎？小心是缺少蛋白質。（示意圖／取自librestock網站）

國際中心／綜合報導

蛋白質為人體重要營養來源，但有些族群可能因飲食習慣不同，或飲食不規律而導致蛋白質量攝取不足。而讓人擔憂的是否身體需要蛋白質以維持能量和代謝功能，並且建立更強壯的肌肉，一旦缺乏蛋白質會如何？外媒《Men's Health》指出，可從身體發出的訊號得知，當身體出現6小徵兆，代表你的蛋白質不夠了。

運動生理學專家Jim White表示，蛋白質在所有身體功能中非常重要，其負責頭髮、皮膚、肌肉、荷爾蒙和酶的構成。運動生理學專家Natalie Rizzo則表示，蛋白質缺乏非常少見，通常只有在執行限制性飲食，或身體患有某種疾病才會出現。若你擔心未攝取足量蛋白質，可以尋找自己身上是否有以下症狀。



1.正在失去肌肉和力量

當人們未攝取足夠蛋白質，能量僅能提供日常生活和身體活動，而不足以為肌肉提供能量。Jim White解釋，若你沒有攝入足夠蛋白質，你的身體會開始從肌肉中提取蛋白質，用於身體其他部位。你可能會發現衣服不合身，力量變得更小。如果你覺得自己體重無法增加，甚至狂掉，一定要就醫檢查你的蛋白質水平。

2.你感覺筋疲力盡

並非指你在深夜或是下雨天時哈欠連連，而是你在大白天就感到疲憊不堪，即為蛋白質攝取不足的原因。Natalie Rizzo還說，若一個人沒有攝入足夠蛋白質，也可能沒有攝取足夠熱量，身體沒能量即會感到疲倦，這樣很難鍛煉的。

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3.食慾變大

Jim White說，當大腦不斷想吃一大塊牛排或是花生吐司，對於食物渴望變大，代表身體缺乏蛋白質了。在此期間，人們對於食物的慾望會增強，對鹹食產生高度渴望，這都是身體的「補償機制」所導致。在食物短缺時，理論上會渴望高蛋白質食物，都是為了維持生命。



▲當蛋白質攝取量偏低，小心骨折機率大大增加。（圖／達志／示意圖）



4.骨折

若你在健身鍛煉期間受傷，除了可能與不當或過度訓練有關，還可能和蛋白質消耗有關。Jim White透過研究指出，低蛋白質攝取量（小於0.8g/KG）和髖骨骨折間存在顯著關聯性，特別是老年人。

5.一直在生病

如果你常常生病，且很難康復，可能意味著你的免疫力因缺乏蛋白質而授到影響。Natalie Rizzo表示，沒有足夠蛋白質，免疫細胞變弱、無法修復，即容易感冒或罹患更嚴重的感染；此外，傷口需很長時間才能癒合，或者根本無法正常癒合。

6.開始掉髮，指甲變薄脆

人類的頭髮、皮膚和指甲都是由蛋白質所組成的組織，若身體長期沒有達到蛋白質最低要求，或是攝取過少的卡路里並使蛋白質做為能量來源，在蛋白質一日一日缺乏情況下，你的頭髮就會開始掉、缺乏光澤，甚至指甲變得脆弱、乾燥。