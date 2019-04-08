隨大甲媽祖遶境...煙霧繚繞如何保護鼻子和氣管？ 3招學起來

文／陳俊辰 圖／pixabay

「農曆三月瘋媽祖」，9天8夜大甲媽繞境，在煙霧繚繞的隨行隊伍中怎麼保護自己的鼻子和氣管？

熱烈情緒融合莊嚴氛圍，4月7日，愈晚愈多人擠進台中大甲，廟埕燈火雪亮，大甲媽祖在子時起駕，數十萬信眾虔誠隨行。

香煙盤旋，以及燒金紙、鞭炮煙霧，加上人叢裡空氣不流動，可能傷害呼吸系統。空氣中懸浮微粒會通過鼻腔，刺激呼吸道，誘發氣喘與鼻、眼、皮膚不適感。若鼻竇黏膜持續受刺激，過度充血腫脹，阻塞住通往鼻腔的開口，鼻黏膜和纖毛的功能受損而無法排出分泌物，這些分泌物、灰塵累積在鼻竇內，也可能引起感染，變成鼻竇炎。

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尤其是氣喘、過敏性鼻炎、易咳嗽、有呼吸道問題的族群，或感冒的孩童，應斟酌隨行時間。如果必須長時間步行，建議可戴上附有活性碳的口罩或醫用口罩，以盡量過濾掉會引起刺激的懸浮微粒。

選對口罩 保護氣管

一般的棉布或紗布口罩，僅提供保暖、防塵之用，對於懸浮微粒效用不大。馬偕醫院一般內科及感染科資深主治醫師王威勝指出，棉質口罩縫隙大，這類口罩較適合在家中打掃時，阻隔顆粒較大的灰塵與污染。

另外，知名的N95口罩，雖然可能有效過濾更小的細懸浮微粒（PM2.5），但由於設計密閉，戴起來不適感高、透氣性也差。因此除非有必要，一般人應避免長時間久戴。對於本身肺功能不佳、孕婦或患有慢性呼吸道疾病、哮喘的人也都不適合使用。

需要注意的是，口罩正反面效果差很多，但不少民眾常搞不清口罩該戴一面。王威勝提醒，區別醫用口罩正反面，不是依顏色，而是看材質，防水層應在外側，布面層貼近口鼻處。

若口罩上有軟質金屬條，則通常是金屬條面向外，並且用雙手把金屬條沿著鼻樑壓緊面頰，使口罩與面部之間盡量無縫隙。

此外，口罩需定時換新，用完不必放入紙類回收，以一般垃圾處理即可。

髒空氣雖然引人不適，不過一般人也不必過於緊張、無時無刻都戴著口罩，以免影響生活品質與心情。如果真有不適症狀，再使用保護措施即可。

多喝水、吃潤肺食物，繞境更安心

若真的感到不舒服，停下來休息時應多補充水分、少吃辛辣燥熱與助火食物，以潤肺食物為佳。

喝水的方法也要注意。聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達說，喝水時最好一小口一小口地喝、少量多次，不要一次灌太大口，否則身體無法有效吸收、分佈。「喝太大口的水，就像忽然間下起大雨一樣，尤其是循環差、經絡容易阻滯的人，身體局部會鬧水災，也就是水腫，」他提醒。

另外，中醫師還有一個補水小祕方，那就是喝蜂蜜水。蜂蜜可以潤燥、清熱，有潤肺止咳、潤腸通便、滋潤肌膚的功效。不過，由於蜂蜜內可能含有某些厭氧菌，嬰幼兒、腸胃道過於敏感，或是吃甜食容易泛胃酸的人應避免食用。

過敏族群氣虛，而人體氣脈均由肺所主宰，建議也可多食用白色食物，例如銀耳、水梨、百合、荸薺與薏仁。

若有小孩一起參拜，則需留意兒童體質易上火，可多攝取蘿蔔、蓮藕、山藥等。

而年長者、容易燥咳的人，可視情況食用蜂蜜、水梨與白木耳等，減緩這段時間的過敏反應。

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