孫翠鳳疑過勞昏倒送醫　昏倒原因有4種...醫教你這樣做幫救命

文／張靜慧、程子威；圖／孫翠鳳臉書粉絲專頁

明華園歌仔戲團的台柱孫翠鳳，疑因近幾個月過度疲勞，於今（7）日早晨暈眩、昏倒送醫，到傍晚5時許仍在醫院急診室等待報告，而她今晚原將隨明華園至高雄內門演出，其角色也改由女兒陳昭賢代替。

奇美醫院心臟內科主治醫師張瑋婷指出，昏倒（醫學上稱為「昏厥」）多是因為腦部的血流不足，造成大腦暫時失去功能，但通常幾分鐘後就會自動清醒。腦部血流不足的原因則有許多，以神經或心臟系統異常居多︰

●迷走神經性昏厥

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前法國總統薩科奇曾在慢跑時昏倒，短暫失去意識，醫師認為可能是迷走神經性昏厥，適度休息就好。

迷走神經是第十對腦神經，支配大部份呼吸系統與消化系統和心臟等器官的運動、感覺及腺體分泌，當它出了狀況，會引起循環、呼吸、消化等功能失調。

恩主公醫院神經科主任孫瑜說，迷走神經性昏厥發生前通常有誘發因子，比如身體嚴重疼痛或創傷、情緒激動、解尿中或解尿後、受到驚嚇（比如看到血、打針）等，刺激迷走神經興奮，引起心跳變慢、血壓降低，進而供應腦部的血液不足，患者開始頭暈、冒冷汗、臉色發白、視力模糊，接著眼前一黑，失去意識。各年齡層都可能發生。

迷走神經性昏厥是良性的，患者平躺幾分鐘、讓血液順利進入腦部後就會醒來，沒有生命危險，也不需要治療。

不過孫瑜提醒，還是要找到誘發昏厥的因素，盡量避免，比如總是在解尿後昏倒，最好坐著解尿，才不會一再昏倒。雖然這種昏厥沒有大礙，但如果昏倒時撞到頭就危險了。

●自律神經功能不全症，造成姿勢性低血壓

孫瑜說，這類昏厥常發生在有糖尿病、腎臟病、退化性疾病（如巴金森氏症）的長輩。他們的末梢血管易生病變，包括神經上面的血管，當血管有病變、無法輸送充足營養給神經，神經也會連帶出問題。自律神經（包括交感、副交感神經）掌管心跳速度與血壓高低，如果產生病變、運作失調，加上改變姿勢時（比如起床）血流一時上不到腦部，就可能引發昏厥。建議患者︰

‧控制好原來的慢性病。

‧姿勢性低血壓患者的血壓控制不需太嚴格，以免血壓過低，「比標準值稍高是可以接受的，」孫瑜說。

‧穿彈性襪︰增加下肢壓力，幫助血液循環。

‧改變姿勢時動作放慢︰比如起床前先在床邊坐一會兒、活動手腳，再扶著椅子慢慢站起來。

‧注意飲食：補充水分，適量增加飲食中的鈉鹽。

‧必要時用藥物治療。

●心因性疾病

張瑋婷說，心律不整或心肌梗塞、心臟衰竭、先天性心臟病等，因心臟無法打出充足的血液供應腦部，都可能造成昏厥，需盡快治療，比如心肌梗塞需藥物治療或手術，才不會持續惡化，增加猝死的風險。「昏倒可能是嚴重疾病的徵兆，不能不理它。」

另一種常見造成昏厥的原因是癲癇。癲癇是腦細胞在短時間內過度放電，產生暫時的腦功能障礙，可能在任何年齡發生。患者會失去意識、全身僵直或四肢抽搐（但也可能沒有抽搐）、有的患者在發作之初會發出怪聲或大叫。癲癇發作通常會在5分鐘內結束，人也會慢慢醒來。

癲癇患者若能在醫師指導下服藥，多數可獲得控制並痊癒；少數頑固型癲癇病人，可能要接受外科手術才有明顯療效。

孫瑜、張瑋婷均指出，要找到昏厥的原因，通常需看神經內科、心臟內科兩科。看診時醫師會問︰

‧昏厥發生的次數與頻率、多久後醒來。

‧在什麼情況下昏厥（比如改變姿勢、如廁後）、昏厥前有無受到刺激。

‧有無心臟病、糖尿病、腎臟病、退化性疾病等。

‧昏厥時有無大叫、抽搐、尿失禁︰孫瑜建議，因患者已失去意識，醒來後也不記得經過，親友可幫忙注意。

‧用藥情形︰有些藥物（如治療攝護腺肥大的α阻斷劑、降血壓藥等）可能引起姿勢性低血壓，進而昏厥，需調整藥物。

此外也需要做檢查︰

‧24小時心電圖、心臟超音波︰看是否有心臟病變。

‧腦電圖（俗稱腦波）︰腦細胞活動時會放電，許多腦細胞一起放電過大就可能引起癲癇。腦電圖能偵測電場變化，可用於診斷癲癇。

‧傾斜床測試︰可以幫助診斷姿勢性低血壓。患者平躺在可控制傾斜角度的檢查床上10分鐘，持續監測心律及血壓，接著將床往上傾斜60度（頭高腳低），觀察是否產生症狀。一般人採這個姿勢血壓會上升，但有姿勢性低血壓者血壓反而會往下掉。

傾斜床也是診斷迷走神經性昏厥的標準檢查。如果床傾斜時患者沒有反應，再注射交感神經刺激劑，若出現症狀，並且當時心跳或血壓有迷走神經性昏厥的典型變化，就可確診。

孫瑜說，經由問診及檢查找到昏厥的原因並治療，或避免刺激因素，應該可以防止昏厥一再發生。「昏厥的原因可小可大，就怕病人自以為沒關係，建議還是要就醫檢查，」她提醒。

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目擊親友昏倒，你能做什麼？

孫瑜建議︰

‧趕緊扶住患者，避免撞到頭，並讓他平躺休息。

‧癲癇患者可能會嘔吐，可讓病人側躺，口水、嘔吐物自然流出，避免嗆到。

‧觀察患者的症狀，比如手腳有無抽動、多久後醒來，若時間來得及也可用手機錄影，就醫時供醫師參考。

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